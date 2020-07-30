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Кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 17 млн

Від пов'язаних з СOVID-19 захворювань померли понад 667 тис. людей.

Кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 17 млн
Фото: facebook/Івано-Франківська обласна клінічна лікарня

Станом на ранок 30 липня число підтверджених випадків коронавірусної хвороби у світі перевищило 17 мільйонів. За минулу добу воно зросло на понад 347 тисяч.

Про це свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

Число жертв від пов'язаних з СOVID-19 захворювань у світі перевищило 667 тис. За добу померли майже 8 тис. пацієнтів з коронавірусом, одужали майже 10 млн.

Найбільше інфікованих коронавірусом - 4,5 млн людей - виявили у США. Від ковіду-2019 там померли більш ніж 153 тис. осіб, одужали 2,2 млн людей.

На другому місці – Бразилія з 2,5 млн підтверджених хворих, на третьому - Індія з 1,5 млн інфікованих. Росія опинилася на четвертому місці з 828 тис. інфікованих, на п'ятому - Південна Африка з 471 тис. осіб з ковідом.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано новий антирекорд захворюваності на коронавірус. Ковід-2019 виявлено в 1197 осіб, одужало 760 пацієнтів, 23 померли.

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