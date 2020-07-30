Провокация длинною в бесконечность

Регион Южного Кавказа является одним из древнейших регионов, насыщенным тяжелыми политическими процессами в разные исторические периоды времени. Этот регион всегда отличался особой чувствительностью к внешним политическим вмешательствам, которые сопровождались различными авантюрами, провокациями и манипуляциями. Учитывая ментальность и вспыльчивый характер местных народов, проживающих в этом регионе, отдельным темные круги для обеспечения своих политических интересов всегда были рады воспользоваться этими факторами.

«Прошедшее нужно знать не потому, что оно прошло, а потомy, что, уходя, не умело убрать своих последствий»

В этом контексте особо хотелось бы отметить роль армянских ультранационалистических кругов и в частности националистической партии (Дашнакцутюн), созданной в 1890 году в Тифлисе (Грузия). Так и напрашивается вполне справедливый и исторический вопрос, почему армянская националистическая партия (Дашнакцутюн) была создана в Тифлисе, а не в Ереване? Ответ очень простой, потому-то до большевистской аннексии Азербайджана в 1920 году армяне компактно проживали на территории западного Азербайджана, которая называлась Ираванским ханством, и входила или в состав Османской, или Азербайджанской империй. Они развивали свою национальную культуру, язык, служили религии и были полноправными подданными тюркского государства. Это исторический факт, который можно встретить во многих исторических документах, картах и атласах.

В своей книге "Курдский вопрос" (1891-1917) советский и российский историк Михаил Семенович Лазарев, описывая яркие политически процессы, происходящие в Османской империи, очень хорошо и деликатно описал роль и высокий уровень хитрой армянской авантюры, которая пресуше только им. На основе исторических фактов, автор книги разворачивает истинную сущность и намерения армянских националистических кругов и последствия их деяний. За последнее столетие армяне ничуть не изменились.

В наши дни турбулентность глобальной геополитики рикошетом отражается в геополитических реалиях Южного Кавказа. Вот уже несколько десятилетий бушующие здесь вызовы и угрозы современного мира становятся более опасными в контексте обеспечения региональной безопасности. На данном этапе безопасность Южного Кавказа тесно взаимосвязана с безопасностью Европы и Азии. Поэтому мировая общественность воспринимает с тревогой любую политическую, геополитическую и тем более военную авантюру на Кавказе. Конечно, это знают и те темные силы, которые десятилетиями играют деструктивную роль в регионе.

Именно в силу такого рода причин мировое политическое и экспертное сообщество с тревогой встретили очередную военную авантюру Армении против Азербайджана. Это было чистейшая военно-информационная провокация с далеко идущими намерениями. Здесь мы не будем касаться вопроса «кто подтолкнул армянское руководство к этой авантюре. Потому, что как показывает исторический опыт, армянские политические лидеры всегда были склонны к таким провокациям.

Конкретно, за последние почти 30 лет систематически наблюдается провокационные, ультрарадикальные и агрессивные действия армянских политиканов. Такая агрессия направляется не только в отношении мусульманского населения региона, но и против христианской Грузии в разные исторические периоды времени, армяне предъявляли территориальные претензии и даже применяли силу с целью отнять у них какие-то территории. Историки хорошо знают эти события, и мы не будем останавливаться на них.

Последняя провокации и военная авантюра со стороны Армении, которая произошла 12-го июля сего года в Товузском направлении Азербайджана, уже есть предупреждением для всего прогрессивного мира со стороны покровителей Армении. Военная провокация осуществлена далеко от места конфликта (от Нагорного Карабаха до Товуза около 300 километров!). Эксперты задают вопрос: «почему именно Товузский район»? По нашему убеждению, выбор Товуза взаимосвязан несколькими политическими, экономическими и геополитическими факторами.

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В первую очередь, в самой Армении сложилось плачевная социально-экономическая, демографическая и внутриполитическая ситуация. Премьер-министр Армении, Никол Пашинян не смог выполнить ни одного обещания данного им во время «бархатной революции» (он так называет этот процесс). Его борьба с коррупцией полностью провалилось. Н.Пашинян не смог преодолеть коррупционную сеть, которая глубоко пустила корни в высших политических и военно-политических кругах Армении.

Экономически Армения при Пашиняне ничего эффективного не добилось. По-прежнему, нет ощутимых иностранных инвестиций и крупных финансовых инъекции в экономику страны. Очень слабо проводятся реформы в инфраструктурных сферах, социальный уровень жизни граждан страны ухудшается из года в год. Люди массово покидают Армению, особенно молодежь тысячами покидают страну для поиска работы в основном в России. Интересно, что армяне тысячами ездят и в Турцию для поиска хорошей жизни.

В последние времена эта проблемы так обострились, что в Армении люди уже говорят о необходимости смены власти. На фоне провала переговоров с Азербайджаном эта ситуация достаточно рискованно для власти Пашиняна. Его попытки изменения формата переговорного процесса, которое не получило, поддержи международного сообщества, в том числе сопредседателей Минской Группы ОБСЕ. А демонстративные поездки Н.Пашиняна в оккупированные районы Азербайджана и проведение там «заседаний совета безопасности НКР» и организация в Шуше «инаугурации президента НКР» – это всего лишь примитивные примеры политического популизма и авантюры в духе ХХ века. Сегодня многие авторитетные международные эксперты отмечают, что Армения быстрыми шагами идет к утрате последних признаков самостоятельности в своей внешней политике.

Поэтому, Пашиняну нужна более впечатляющая причина для оправдания. И по сей видимости вместе со своими покровителями он все-таки нашел формулу решения своих политических проблем. Это – традиционная тюркская угроза, против которой, армянское руководство может поставить только военную, политическую и информационно-дипломатическую авантюру. И в этом им помогают более опытные покровители. Но для выбора Товузского направления нужны другие геополитические и экономические факторы. Товуз подход для этой цели, как с экономической, так и геополитической точки зрения. Потому, что этот район находится на маршруте всех международных энергетических проектов, которые связаны с Грузией, Турцией и Европой. И в последние времена доля Азербайджана в транспортировке нефти и газа значительно выросла. В поставке газа в Турцию Азербайджан опережает и Россию. На фоне этого, вообще, уменьшилось доля «Газпрома» на мировом энергетическом рынке. Вполне понятно, что такая динамика кого-то может и не устраивать в регионе.

По-видимому, Армения хотела, и воспользоваться такой ситуацией, и решила привлечь в конфликт членов ОДКБ, которую возглавляет Россия. Для этого Армении нужно было, чтобы Азербайджан атаковал ее территорию. Но Баку очень расчетливо, четко и корректно реагировал на эту авантюру. Уничтожив технику и живую силу Армении, азербайджанская армия ни на шагу не пересекла границу. Это очень расстроило и Армению, и ее покровителей. Разгневанные и получившие серьезный ответный удар агрессоры, для оправдания своих действий начали провоцировать азербайджанцев по всему миру.

Они еще потеряли сознание еще из-за того, что азербайджанские диаспоры во многих странах демонстрировали организованность в проведении мирных акций. Азербайджанцы протестовали против агрессивных действий армянских властей и требовали освобождения оккупированных территорий. Видимо, армяне десятилетиями считали, что только они имеют права на протесты. Поэтому крайне эмоционально, радикально и зверски отреагировали на мирные шествия азербайджанцев. Этим они еще раз показали свое истинное лицо, грубость и антидемократичность.

Что получилось в геополитическом контексте в результате этой провокации официального Еревана? В первую очередь стало ясным, что Армения остается главным фактором риска для Южного Кавказа. В любое время заинтересованные внешние силы могут использовать ее для дестабилизации и порождения геополитического хаоса. Армения просто не в состоянии существовать без авантюр и провокаций.

Второе, провоцировавшая сторона убедилось в том, что турецко-азербайджанская модель региональной безопасности достаточно прочна и имеет хорошие возможности в обеспечении безопасности региона. В период последних событий в Товузском направлении, соседняя Грузия пребывала в состоянии некой пассивной дипломатии и двусмысленно оценивала ситуацию. Еще появилось информация о том, что армяне перевезли для себя сербское оружие через территории Грузии. Если эти сведенья найдут свое подтверждение, то значит геополитическая ситуация в регионе более неустойчиво, чем думали эксперты.

Турция оперативно, решительно и конкретно реагируя на провокацию, заявило о своей готовности всестороннее поддержать братский Азербайджан. ОДКБ же не захотело конфликта с турецко-азербайджанской силой. Не потому, что ОДКБ слабее. Нет у них достаточно сил и средств. Но любой шаг против Азербайджана в данной ситуации означает конец российского влияния в Азербайджане.

А Кремль в этих вопросах поступает осторожно и умно. Поэтому отступление Армении означает только передышку. Мы уверены, что армянская провокация через некоторое время опять покажет свою античеловеческую сущность. Но все поняли: Азербайджан имеет сильную армию, хорошую информационную структуру и патриотический гражданский дух. По всему миру азербайджанцы активно, упорно и динамично действовали, и этим нейтрализовали армянскую агрессивность.

Таким образом, для всех мировых держав должно быть ясным, что Армению надо угомонить. Ее надо поставить на место ради мира и процветания в регионе. Армения основной террористический очаг на Южном Кавказе. Эмблемы и формы АСАЛА до сих пор для армянских радикалов, дашнаков и политиков являются символами цивилизованной борьбы.

В заключение хотелось бы особо отметь ,что сегодня разрешение Карабахского вопроса- давно назревшая и одно из актуальнейших задач современности, для осуществления которой необходима упорная и настойчивая борьба всех прогрессивных и демократических сил как в регионе пост советских стран, так и во всем мире.