У США пілоти розвернули літак через відмову пасажирів вдягнути маски

Двох пасажирів зняли з рейсу, повітряне судно вирушило до пункту призначення.

Пілоти авіакомпанії Delta повернули рейсовий літак до посадкових воріт після того, як частина пасажирів відмовилася виконати вимоги екіпажу вдягти маски.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на Denver Channel.

Подія сталася на внутрішньому рейсі 1227 з Детройта до Атланти. На момент інциденту літак усе ще перебував на злітній смузі.

"Рейс повернувся до посадкових воріт після того, як два пасажири відмовилися виконувати правила авіалінії стосовно носіння масок", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому авіакомпанією.

Після того, як двох пасажирів зняли з рейсу, літак вирушив до пункту призначення.

Нагадаємо, у США станом на ранок 24 липня зафіксовано понад 4 мільйони випадків захворювання на коронавірус. У країні спостерігається зростання випадків госпіталізації через коронавірус.

Упродовж двох поспіль днів минулого тижня у США реєстрували понад 1100 смертей, спричинених COVID-19. Загалом у країні від коронавірусу вже померли 143 тисячі осіб, а у світі - понад 625 тисяч. Від початку пандемії COVID-19 у Сполучених Штатах заразилися 4 034 102 особи.