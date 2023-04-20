У Чорному морі перебувають на чергуванні 11 ворожих кораблів

На бойовому чергуванні в Чорному морі перебуває 11 ворожих кораблів, серед них 3 носії крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомляє ВМС ЗСУ.

Станом на 11:30 20.04.2023:

в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 11 ворожих кораблів, серед яких 3 носії крилатих ракет «калібр» загальний залп до 13 ракет;

в Азовському морі – 1 ворожий корабель;

в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до 8 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 24 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 44 судна, з них 16 рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря – 35 суден, з них 8 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

Зазначається, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ знищили ще 670 російських окупантів. Загалом з лютого 2022 Росія вже втратила в Україні майже 185 тис. військових.