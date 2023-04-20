Темпи підняття рівня води в річках на півночі України уповільнюються, гідрологічна ситуація контрольована.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"На даний час гідрологічна ситуація контрольована. Спостерігається тенденція щодо зниження темпу підняття рівня води у річках на півночі країни. Залишаються підтоплені 1 тис. 741 дворогосподарство (Чернігівська – 488, Дніпропетровська – 433, Кіровоградська – 323, Київська – 210, Черкаська – 162, Полтавська – 107 та Волинська – 18) та 434 будинки (Дніпропетровська – 276, Кіровоградська – 87, Черкаська – 40, Чернігівська – 29 та Полтавська – 2)", – йдеться в повідомленні.

У Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях підтоплено 21 тис. 87 га сільськогосподарських угідь. Порушено транспортне сполучення до 33 населених пунктів: Чернігівська – 32 та Київська – 1.

Всього підрозділами ДСНС було відкачано 115 кубометрів води (з початку робіт – 16 тис. 429), перевезено 326 осіб (з початку робіт – 2 тис. 430), залучено до робіт 126 осіб та 51 одиницю тех (з початку робіт – 831 особа та 346 одиниць техніки).

Гідрологічна ситуація перебуває на посиленому контролі ДСНС.

Нагадаємо, станом на 18 квітня в Україні залишалися підтопленими понад 1,6 тис. дворогосподарств.

У Києві пік весняної повені очікується до кінця місяця, орієнтовно до 22 квітня. Екстрені служби проводили навчання з ліквідації наслідків.