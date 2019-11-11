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Рада намерена принять госбюджет 14 ноября, – Разумков

В ВР пройдет второе чтение законопроекта. 

Рада намерена принять госбюджет 14 ноября, – Разумков
Фото: facebook/Владимир Струмковский

Верховная Рада планирует принять во втором чтении проект закона о государственном бюджете Украины на 2020 год 14 ноября. Об этом сообщил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Разумков на заседании согласительного совета заявил, что парламентарии планируют принять проект закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год" уже в этот четверг.

Напомним, согласно презентации, которую представил премьер Алексей Гончарук 5 ноября, основная часть расходов в 2020 году будет направлена на обслуживание внешнего долга в размере 141 млрд. грн.

Мнистр финансов Оксана Маркарова отмечала, что проект госбюджета на 2020 год, подготовленный ко второму чтению ВР, будет существенно отличаться от документа, принятого Радой в первом чтении. 

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