Милованов назвал топ-5 областей по объему незарегистрированной земли

Счет идет на сотни тысяч гектаров.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов назвал топ-5 областей по объему земель сельскохозяйственного назначения, которые не внесены в государственный кадастр.

Больше всего такой земли в Николаевской области - 409 тыс. га (18%), Одесской области - 282 тыс. га (8,5%), Луганской области - 270 тыс. га (10,1%), Запорожской области - 265 тыс. га (9,7%) и Херсонской области - 263 тыс. га (8,9%).

Напомним, что наполнение земкадастра является условием для запуска рынка земли в Украине.

Заместитель министра экономики Тарас Высоцкий говорил, что все участки земли сельскохозяйственного назначения будут внесены в кадастр до 1 августа 2020 года. По состоянию на ноябрь в нем было около 80% земель госземкадастра.