​Командующий ВМС о состоянии возвращенных кораблей: поснимали даже унитазы и плафоны
​Командующий ВМС о состоянии возвращенных кораблей: поснимали даже унитазы и плафоны
Боец ММА одним ударом "раскат грома" отправил соперника в глубочайший нокаут
Боец ММА одним ударом "раскат грома" отправил соперника в глубочайший нокаут
Экс-глава Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Бамбизов задержан по "делу Курченко"
Экс-глава Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Бамбизов задержан по "делу Курченко"
Сборная Украины на Евро-2020 попала в группу C с Нидерландами
Сборная Украины на Евро-2020 попала в группу C с Нидерландами
Харьковские подрывники обчистили очередной банкомат
Харьковские подрывники обчистили очередной банкомат
Умер жестоко избитый в Киеве ветеран АТО Игорь Панов
Умер жестоко избитый в Киеве ветеран АТО Игорь Панов
Зеленский о Раде: "Уже пора менять и этих"
Зеленский о Раде: "Уже пора менять и этих"
В сеть слили записи прослушки из кабинета директора ГБР Трубы
В сеть слили записи прослушки из кабинета директора ГБР Трубы
Зеркаль о своем увольнении: на этой неделе выполню последнюю задачу - и всё
Зеркаль о своем увольнении: на этой неделе выполню последнюю задачу - и всё
ГлавнаяЭкономикаГосударство

Милованов назвал топ-5 областей по объему незарегистрированной земли

Счет идет на сотни тысяч гектаров.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов назвал топ-5 областей по объему земель сельскохозяйственного назначения, которые не внесены в государственный кадастр.

Больше всего такой земли в Николаевской области - 409 тыс. га (18%), Одесской области - 282 тыс. га (8,5%), Луганской области - 270 тыс. га (10,1%), Запорожской области - 265 тыс. га (9,7%) и Херсонской области - 263 тыс. га (8,9%).

Напомним, что наполнение земкадастра является условием для запуска рынка земли в Украине.

Заместитель министра экономики Тарас Высоцкий говорил, что все участки земли сельскохозяйственного назначения будут внесены в кадастр до 1 августа 2020 года. По состоянию на ноябрь в нем было около 80% земель госземкадастра.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также