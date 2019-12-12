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Киевляне VS Застройщики

Киевсовет разорвал договор с застройщиком на Кристеровой горке

Строительство высотки на Вышгородской заблокировали.

Киевсовет разорвал договор с застройщиком на Кристеровой горке
Акция протеста против строительства на Кристеровой горке
Фото: Макс Требухов

Киевский городской совет разорвал договор аренды с застройщиком "Будинвест КМ", который планировал строить высотку на Вышгородской, 47ж в районе парка "Горка Кристера".

Решение было принято на пленарном заседании в четверг.

"Киевсовет разорвал договор аренды с застройщиком ООО «Будинвест КМ» и спас от застройки парк «Кристерова Горка», который расположен в Подольском районе столицы", - прокомментировал решение мэр Киева Виталий Кличко.

Местные жители уже несколько лет выступают против строительства. Несколько раз протесты приводили к силовым акциям, последний раз забор на стройке сносили неделю назад.

Напомним, что ЖК на Вышгородской должен был состоять из двух домов на 440 квартир с подземным паркингом.

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