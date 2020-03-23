Высший Академический Совет общенациональной программы «Человек года» подвел итоги по определению обладателей титула «Человек года-2019» в национальных номинациях.
В соответствии с решением Высшего Академического Совета обладателями почетного титула стали:
«МЭР ГОДА» (больших городов)
Сергей НАДАЛ –Мэр г.Тернополь;
«МЭР ГОДА» (малых городов)
Андрей БЕЛОУСОВ –Мэр г. Каменское (Днепропетровская обл.);
«ЛИДЕР ОБЪЕДИНЕННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОБЩИНЫ ГОДА»
Иван ДРОГОБЕЦКИЙ – Председатель Полянской сельской ОТО Закарпатской области;
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЛИДЕР ГОДА»
ЮрийГУСЕВ – Председатель Херсонской областной государственной администрации;
«ПРОМЫШЛЕННИК ГОДА»
Вячеслав ЯВОРСКИЙ – Директор ЧАО «Кременчугский завод технического углерода»;
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА»
Степан КОЗИЦКИЙ – Генеральный директор ООО «Захиднадрасервис»;
«МЕНЕДЖЕР ГОДА»
ВладиславСАВЧЕНКО – Генеральный директор компании «PowerCode LLC.»;
«ФИНАНСИСТ ГОДА»
Виталий РОМАНЧУКЕВИЧ – Первый заместитель председателя правления «Индустриалбанк», Вице-президент Ассоциации украинских банков;
«ЛИДЕР СТРАХОВОГО РЫНКА ГОДА»
Елена УЛЬЕ – Председатель Правления ЧАО «Страховая компания «УНИКА»;
«ЛИДЕР СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ГОДА»
Компания «ИНТЕРГАЛ-БУД» (Коммерческий директор - Анна ЛАЕВСКАЯ);
«ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ГОДА»
Многофункциональный жилой комплекс «INTERGALCITY»(Компания «Интергал-Буд»);
«ЖУРНАЛИСТ ГОДА»
Диана ПАНЧЕНКО (Телеканал NewsОne);
«ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ ГОДА»
Михаил ПОПЛАВСКИЙ – Народный артист Украины, генеральный продюсер национальной музыкальной премии «Украинская песня года»;
«СПОРТСМЕН ГОДА»
Жан БЕЛЕНЮК – Чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе 2019 г. в категории до 85 кг.;
«НОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ ГОДА»
Инна КОСТЫРЯ – общественный деятель, доктор политических наук;
«КУЛЬТУРНО-ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ГОДА»
Частный музей исторического костюма и стиля VICTORIA MUSEUM –Основательница и директор – Виктория ЛЫСЕНКО.
Обладателями cпециальных премий программы «Человек года-2019» стали:
Общественная организация «Национальная платформа «Женщины за мир» - Специальная премия «За объединение женщин для миротворческой деятельности и помощь мирным гражданам пострадавшим от боевых действий».
Общественная организация «Национальная платформа «Женщины за мир» начала работу в апреле 2014 года в разгар боевых действий и насчитывала всего несколько единомышленников. Сегодня, вокруг общей цели - установление мира и социальной справедливости - объединилось уже более 200 000 женщин Украины, которые своей верой, целеустремленностью и милосердием объединяют людей и возвращают им веру в завтрашний день.
Участники общественной организации «Национальная платформа «Женщины за мир» делали все, чтобы спасать жизни детей, стариков и молодежи. Женщины вывезли тысячи детей и мирных жителей из населенных пунктов, которые оказались под огнем обстрелов. Женщины передавали муку и продукты, и разносили их тем, кто в один момент потерял все. Они действовали, чтобы спасти столько человеческих жизней, сколько возможно.
В рамках регулярных гуманитарных миссий «Женщины за Мир» насчитывается десятки выездов в «серую» зону Донбасса и в зоны активных боевых действий. Женщины оказывают гуманитарную, психологическую и юридическую помощь людям, которые в буквальном смысле живут на войне. За 5 лет посетили десятки населенных пунктов, находящихся на линии разграничения и оказали помощь более десяткам тысяч детей и мирным жителям.
«Национальная платформа «Женщины за мир» инициирует законопроекты, основная цель которых - приближение мира и обеспечения государственной социальной помощи и поддержки как детям и мирным жителям, которые живут на войне, так и остальным гражданам Украины. За пять лет в Верховной Раде Украины зарегистрировано более ста законопроектов, инициированных и подготовленных женщинами Украины.
ТМ PARIMATCH –Специальная премия «За выдающийся вклад в развитие и популяризацию украинского спорта»
Более 20 лет компания активно занимается поддержкой украинского спорта, оказывает организационную и финансовую помощь массовым спортивным мероприятиям, а также способствует карьере талантливых украинских спортсменов.
За время своей деятельности компания зарекомендовала себя в качестве главного мецената украинского спорта и в разные годы оказывала помощь общественным организациям, федерациям, клубам и отдельным спортсменам.
Меценатская деятельность ТМ Parimatch сегодня направлена на поддержку таких направлений:
- Совместная олимпийская победа –уникальный проект ТМ Parimatch и Министерства спорта Украины, в рамках которого всем призерам Олимпиад торговая марка гарантировала вручения премии в размере полумиллиона гривен. В 2016 году наши олимпийские призеры Олег Верняев и Юрий Чебан, а в 2018 году Александр Абраменко получили премии от ТМ Parimatch;
- Национальная сборная команда Украины по футболу;
- ФК «Шахтер»;
- ФК «Ворскла»;
- ФК «Металлист»;
- Федерация баскетбола Украины;
- Украинская хоккейная лига;
- Федерация греко-римской борьбы Украины;
- Турниры по смешанным единоборствам WWFC;
- Футбольная ассоциация студентов Киева.
Совместно с партнерами TM Parimatch организовала более 100 мероприятий в различных направлениях в течении последних двух лет.
В 2019 году был основан международный благотворительный фонд Parimatch Foundation с целью реализации программ корпоративной ответственности. Фонд Parimatch Foundation призван объединить бизнес, государственный сектор и общественные организации вокруг решения конкретних социальных проблем. Основная миссия фонда - содействие в улучшении благосостояния и здоровья общества через образование и привлечение людей к занятиям спортом, а также - борьба с изоляцией и бедностью.
Елена РЫХАЛЬСКАЯ – Специальная премия «За весомый научный и практический вклад в развитие отечественной психологии»
Психотерапевт, тренер в области психологии успеха и семейной психотерапии.
Кандидат психологических наук с 25-летним опытом работы в области психологии. Провела более 2000 тренингов, семинаров и мастер-классов в Украине, России, Молдове, Азербайджане, Израиле, Турции, Германии, Великобритании. В течение 17 лет выступает в качестве психолога-консультанта и эксперта национальных, международных ТВ, шоу-проектов, киноиндустрии, радиопрограмм и является наиболее востребованным психотерапевтом. Консультирует телевизионные проекты «Говорит Украина», «Касается каждого», «Меняю жену».
Автор раздела по психологии рекламы в учебнике «Основы рекламы», книги «Любовь в жизни женщины: путь от расставания и одиночества к зрелым отношениям». Автор более 60 статей по вопросам психологии, маркетинга и имиджелогии в научных и научно-популярных изданиях Украины.
Автор более 3000 статей по вопросам психологии, маркетинга и имиджелогии, межличностных отношений в научных и научно-популярных изданиях Украины, России, Азербайджана.
Телеканал «НАШ» – Специальная премия «За создание современного инновационного телеканала в информационном пространстве Украины»
«НАШ» – это информационный телеканал и медиаплатформа, что включает в себя: телеканалы «НАШ» и Макси-ТВ, новостной сайт nash.live, собственные страницы в Facebook, Instagram и Twitter, каналы в YouTube и Telegram.
24/7 информирует о главном, актуальном, важном.
НАШ – это пять прямоэфирных студийных площадок, студия ток-шоу и newsroom, которые интегрированы в единое пространство. Технологический комплекс построен и оснащен в соответствии с мировыми стандартами медиа и журналистики. Посредством использования высокотехнологического оборудования НАШ первым на телевизионном пространстве Украины в прямом эфире использовал технологию дополненной реальности (augmentedreality) и трекинг для внедрения виртуального объекта в реальную студию. Эти современные технологии позволяют проводить интервью в студии вживую с интересными людьми, которые фактически находятся в другой части мира.
Рейтинги телеканала постоянко растут, стремительно увеличивается количество подписчиков на YouTube-канале, подписчики активно читают Telegram, смотрят пряме эфиры популярных ток-шоу как по телевизору, так и через социальные сети.
Михаил ПОЖИВАНОВ – Cпециальная премия «За весомый вклад в развитие и поддержку современного украинского художественного искусства»
Михаил Поживанов – украинский политик, государственный и общественный деятель, меценат. Доктор технических наук, профессор.
При его содействии и меценатской поддержке открыта галерея «АВС-арт», восстановлено Художественный музей имени Куинджи, состоялось много художественных выставок украинских художников в Украине и за рубежом.
Благодаря его поддержке галерея «АВС-арт» реализует издательский проект «Имена» – это серия художественных альбомов украинских художников, в которой уже вышли книги Бориса Буряка, Феодосия Гуменюка, Петра Бевзы, Сергея Савченко и Олега Минько.
Также изданы: альбомы украинского художника Ивана Марчука «Дорога домой»; Киевского музея русского искусства; Музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко; «Кобзарь», иллюстрированный графикой Софии Караффы-Корбут; монографическое исследование искусствоведа Олеси Авраменко «Зарецкий. Весы судьбы»; самый полный реестр украинских экслибрисов «Украинский книжный знак XIX - XXI веков: каталог коллекции Степана Давымуки»; альбом известного современного живописца и графика Анатолия Фурлет.
Многолетняя активная поддержка Михаилом Поживановым украинского искусства и инициативы в художественной сфере составляют значительный потенциал в развитии культуры нашого государства.
Усама КАФА - Почетная награда «За весомый вклад в развитие ресторанной отрясли Украины»
Усама Кафа – основатель и президент международного ресторанного холдинга L'KAFA GROUP. Удостоен звания «Великие украинцы», носит почетное звание «Рыцарь Отчизны» I-II ступеней и почетное звание «Народный Посол Украины» – за большой личный вклад в укрепление международного авторитета Украины.
Международный ресторанный холдинг L'KAFA GROUP является лидером ресторанного бизнеса, обладателем многочисленных национальных и международных наград в своем сегменте в Украине и за ее пределами уже 22 года. Сегодня компания обладает различными брендами: «Чайхона GOLD»; «Чайхона Базар», L'KafaCafé, SilvioD'Italia, JustBeerBar, «Захади, Дарагой», Ludwig King и славится профессионализмом, сильным командным духом и семейной атмосферой внутри коллектива.
Только в 2019 году было открыто 7 новых ресторанов в Украине и за ее пределами.
Усама Кафа оказывает активную благотворительную поддержку талантливой молодежи, детям сиротам, спортсменам. Благотворительность уже много лет является неотъемлемой частью деятельности L'KAFA GROUP.
Под руководством Усама Кафа компания L'KAFA GROUP в течение 22 лет обеспечивает многочисленные рабочие места и старательно работает над развитием и процветанием ресторанного бизнеса в нашей стране и за ее пределами.