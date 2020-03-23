Определены победители 24 общенациональной программы "Человек года-2019"

Высший Академический Совет общенациональной программы «Человек года» подвел итоги по определению обладателей титула «Человек года-2019» в национальных номинациях.

В соответствии с решением Высшего Академического Совета обладателями почетного титула стали:

«МЭР ГОДА» (больших городов)

Сергей НАДАЛ –Мэр г.Тернополь;

«МЭР ГОДА» (малых городов)

Андрей БЕЛОУСОВ –Мэр г. Каменское (Днепропетровская обл.);

«ЛИДЕР ОБЪЕДИНЕННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОБЩИНЫ ГОДА»

Иван ДРОГОБЕЦКИЙ – Председатель Полянской сельской ОТО Закарпатской области;

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЛИДЕР ГОДА»

ЮрийГУСЕВ – Председатель Херсонской областной государственной администрации;

«ПРОМЫШЛЕННИК ГОДА»

Вячеслав ЯВОРСКИЙ – Директор ЧАО «Кременчугский завод технического углерода»;

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА»

Степан КОЗИЦКИЙ – Генеральный директор ООО «Захиднадрасервис»;

«МЕНЕДЖЕР ГОДА»

ВладиславСАВЧЕНКО – Генеральный директор компании «PowerCode LLC.»;

«ФИНАНСИСТ ГОДА»

Виталий РОМАНЧУКЕВИЧ – Первый заместитель председателя правления «Индустриалбанк», Вице-президент Ассоциации украинских банков;

«ЛИДЕР СТРАХОВОГО РЫНКА ГОДА»

Елена УЛЬЕ – Председатель Правления ЧАО «Страховая компания «УНИКА»;

«ЛИДЕР СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ГОДА»

Компания «ИНТЕРГАЛ-БУД» (Коммерческий директор - Анна ЛАЕВСКАЯ);

«ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ГОДА»

Многофункциональный жилой комплекс «INTERGALCITY»(Компания «Интергал-Буд»);

«ЖУРНАЛИСТ ГОДА»

Диана ПАНЧЕНКО (Телеканал NewsОne);

«ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ ГОДА»

Михаил ПОПЛАВСКИЙ – Народный артист Украины, генеральный продюсер национальной музыкальной премии «Украинская песня года»;

«СПОРТСМЕН ГОДА»

Жан БЕЛЕНЮК – Чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе 2019 г. в категории до 85 кг.;

«НОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ ГОДА»

Инна КОСТЫРЯ – общественный деятель, доктор политических наук;

«КУЛЬТУРНО-ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ГОДА»

Частный музей исторического костюма и стиля VICTORIA MUSEUM –Основательница и директор – Виктория ЛЫСЕНКО.

Обладателями cпециальных премий программы «Человек года-2019» стали:

Общественная организация «Национальная платформа «Женщины за мир» - Специальная премия «За объединение женщин для миротворческой деятельности и помощь мирным гражданам пострадавшим от боевых действий».

Общественная организация «Национальная платформа «Женщины за мир» начала работу в апреле 2014 года в разгар боевых действий и насчитывала всего несколько единомышленников. Сегодня, вокруг общей цели - установление мира и социальной справедливости - объединилось уже более 200 000 женщин Украины, которые своей верой, целеустремленностью и милосердием объединяют людей и возвращают им веру в завтрашний день.

Участники общественной организации «Национальная платформа «Женщины за мир» делали все, чтобы спасать жизни детей, стариков и молодежи. Женщины вывезли тысячи детей и мирных жителей из населенных пунктов, которые оказались под огнем обстрелов. Женщины передавали муку и продукты, и разносили их тем, кто в один момент потерял все. Они действовали, чтобы спасти столько человеческих жизней, сколько возможно.

В рамках регулярных гуманитарных миссий «Женщины за Мир» насчитывается десятки выездов в «серую» зону Донбасса и в зоны активных боевых действий. Женщины оказывают гуманитарную, психологическую и юридическую помощь людям, которые в буквальном смысле живут на войне. За 5 лет посетили десятки населенных пунктов, находящихся на линии разграничения и оказали помощь более десяткам тысяч детей и мирным жителям.

«Национальная платформа «Женщины за мир» инициирует законопроекты, основная цель которых - приближение мира и обеспечения государственной социальной помощи и поддержки как детям и мирным жителям, которые живут на войне, так и остальным гражданам Украины. За пять лет в Верховной Раде Украины зарегистрировано более ста законопроектов, инициированных и подготовленных женщинами Украины.

ТМ PARIMATCH –Специальная премия «За выдающийся вклад в развитие и популяризацию украинского спорта»

Более 20 лет компания активно занимается поддержкой украинского спорта, оказывает организационную и финансовую помощь массовым спортивным мероприятиям, а также способствует карьере талантливых украинских спортсменов.

За время своей деятельности компания зарекомендовала себя в качестве главного мецената украинского спорта и в разные годы оказывала помощь общественным организациям, федерациям, клубам и отдельным спортсменам.

Меценатская деятельность ТМ Parimatch сегодня направлена на поддержку таких направлений:

Совместная олимпийская победа –уникальный проект ТМ Parimatch и Министерства спорта Украины, в рамках которого всем призерам Олимпиад торговая марка гарантировала вручения премии в размере полумиллиона гривен. В 2016 году наши олимпийские призеры Олег Верняев и Юрий Чебан, а в 2018 году Александр Абраменко получили премии от ТМ Parimatch;

Национальная сборная команда Украины по футболу;

ФК «Шахтер»;

ФК «Ворскла»;

ФК «Металлист»;

Федерация баскетбола Украины;

Украинская хоккейная лига;

Федерация греко-римской борьбы Украины;

Турниры по смешанным единоборствам WWFC;

Футбольная ассоциация студентов Киева.

Совместно с партнерами TM Parimatch организовала более 100 мероприятий в различных направлениях в течении последних двух лет.

В 2019 году был основан международный благотворительный фонд Parimatch Foundation с целью реализации программ корпоративной ответственности. Фонд Parimatch Foundation призван объединить бизнес, государственный сектор и общественные организации вокруг решения конкретних социальных проблем. Основная миссия фонда - содействие в улучшении благосостояния и здоровья общества через образование и привлечение людей к занятиям спортом, а также - борьба с изоляцией и бедностью.

Елена РЫХАЛЬСКАЯ – Специальная премия «За весомый научный и практический вклад в развитие отечественной психологии»

Психотерапевт, тренер в области психологии успеха и семейной психотерапии.

Кандидат психологических наук с 25-летним опытом работы в области психологии. Провела более 2000 тренингов, семинаров и мастер-классов в Украине, России, Молдове, Азербайджане, Израиле, Турции, Германии, Великобритании. В течение 17 лет выступает в качестве психолога-консультанта и эксперта национальных, международных ТВ, шоу-проектов, киноиндустрии, радиопрограмм и является наиболее востребованным психотерапевтом. Консультирует телевизионные проекты «Говорит Украина», «Касается каждого», «Меняю жену».

Автор раздела по психологии рекламы в учебнике «Основы рекламы», книги «Любовь в жизни женщины: путь от расставания и одиночества к зрелым отношениям». Автор более 60 статей по вопросам психологии, маркетинга и имиджелогии в научных и научно-популярных изданиях Украины.

Автор более 3000 статей по вопросам психологии, маркетинга и имиджелогии, межличностных отношений в научных и научно-популярных изданиях Украины, России, Азербайджана.

Телеканал «НАШ» – Специальная премия «За создание современного инновационного телеканала в информационном пространстве Украины»

«НАШ» – это информационный телеканал и медиаплатформа, что включает в себя: телеканалы «НАШ» и Макси-ТВ, новостной сайт nash.live, собственные страницы в Facebook, Instagram и Twitter, каналы в YouTube и Telegram.

24/7 информирует о главном, актуальном, важном.

НАШ – это пять прямоэфирных студийных площадок, студия ток-шоу и newsroom, которые интегрированы в единое пространство. Технологический комплекс построен и оснащен в соответствии с мировыми стандартами медиа и журналистики. Посредством использования высокотехнологического оборудования НАШ первым на телевизионном пространстве Украины в прямом эфире использовал технологию дополненной реальности (augmentedreality) и трекинг для внедрения виртуального объекта в реальную студию. Эти современные технологии позволяют проводить интервью в студии вживую с интересными людьми, которые фактически находятся в другой части мира.

Рейтинги телеканала постоянко растут, стремительно увеличивается количество подписчиков на YouTube-канале, подписчики активно читают Telegram, смотрят пряме эфиры популярных ток-шоу как по телевизору, так и через социальные сети.

Михаил ПОЖИВАНОВ – Cпециальная премия «За весомый вклад в развитие и поддержку современного украинского художественного искусства»

Михаил Поживанов – украинский политик, государственный и общественный деятель, меценат. Доктор технических наук, профессор.

При его содействии и меценатской поддержке открыта галерея «АВС-арт», восстановлено Художественный музей имени Куинджи, состоялось много художественных выставок украинских художников в Украине и за рубежом.

Благодаря его поддержке галерея «АВС-арт» реализует издательский проект «Имена» – это серия художественных альбомов украинских художников, в которой уже вышли книги Бориса Буряка, Феодосия Гуменюка, Петра Бевзы, Сергея Савченко и Олега Минько.

Также изданы: альбомы украинского художника Ивана Марчука «Дорога домой»; Киевского музея русского искусства; Музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко; «Кобзарь», иллюстрированный графикой Софии Караффы-Корбут; монографическое исследование искусствоведа Олеси Авраменко «Зарецкий. Весы судьбы»; самый полный реестр украинских экслибрисов «Украинский книжный знак XIX - XXI веков: каталог коллекции Степана Давымуки»; альбом известного современного живописца и графика Анатолия Фурлет.

Многолетняя активная поддержка Михаилом Поживановым украинского искусства и инициативы в художественной сфере составляют значительный потенциал в развитии культуры нашого государства.

Усама КАФА - Почетная награда «За весомый вклад в развитие ресторанной отрясли Украины»

Усама Кафа – основатель и президент международного ресторанного холдинга L'KAFA GROUP. Удостоен звания «Великие украинцы», носит почетное звание «Рыцарь Отчизны» I-II ступеней и почетное звание «Народный Посол Украины» – за большой личный вклад в укрепление международного авторитета Украины.

Международный ресторанный холдинг L'KAFA GROUP является лидером ресторанного бизнеса, обладателем многочисленных национальных и международных наград в своем сегменте в Украине и за ее пределами уже 22 года. Сегодня компания обладает различными брендами: «Чайхона GOLD»; «Чайхона Базар», L'KafaCafé, SilvioD'Italia, JustBeerBar, «Захади, Дарагой», Ludwig King и славится профессионализмом, сильным командным духом и семейной атмосферой внутри коллектива.

Только в 2019 году было открыто 7 новых ресторанов в Украине и за ее пределами.

Усама Кафа оказывает активную благотворительную поддержку талантливой молодежи, детям сиротам, спортсменам. Благотворительность уже много лет является неотъемлемой частью деятельности L'KAFA GROUP.

Под руководством Усама Кафа компания L'KAFA GROUP в течение 22 лет обеспечивает многочисленные рабочие места и старательно работает над развитием и процветанием ресторанного бизнеса в нашей стране и за ее пределами.