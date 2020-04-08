Киевская ОГА опубликовала статистику заболевших COVID-19 по населенным пунктам

Больше всего пациентов с коронавирусом в Обуховском и Киево-Святошинском районах.

По состоянию на 8 апреля в Киевской области зафиксирован 121 случай заболевания коронавирусом. За последние сутки было обнаружено 24 новых случая, сообщили на странице Киевской ОГА в Facebook.

В Обуховском районе подтверждены 33 пациента с COVID-19 (в пгт Козин - 19, в с. Романкив - 2, г. Украинка - 6, Обухов - 5).

В Киево-Святошинском известно о 30 случаях заболевания коронавирусом (с. Гатне - 5, с. Лисныки - 4, Вишневое - 3, Боярка - 3, Софиевская Борщаговка - 5, Дмитровка - 2, Тарасовка - 2, Крюковщина - 3, Святопетровское - 2, Кремнище - 1).

В Фурсах Белоцерковского района обнаружен 1 случай, также 1 в Гнидыне Бориспольского района. В селах Княжичи и Зазимье Броварского района - по 2, в с. Рославичи Васильковского района - 3, в с. Мостище и Лишня Макаровского района - по 1.

2 случая в с. Масловка Мироновского района, 1 в с. Пристроми Переяслав-Хмельницкого района, 1 в пгт Ставище Ставищенского района, 8 в Борисполе, 1 в Бородянке, 5 в Буче, 1 в Василькове, 5 в Вышгороде, 4 в Белой Церкви, 4 в Броварах, 9 в Ирпене, 3 в Фастове, по 1 в Гостомеле, Коцюбинском и Ворзеле.

Случаи заражения детей зарегистрированы в Козине (3), Лесниках (1), Гатном (1), Борисполе (1) и Ирпене (1).

Выздоровели четыре пациента (21-летняя женщина в Броварах, 51-летний мужчина в Белой Церкви, 34-летняя женщина из Дмитровки, 60-летняя женщина из Обухова).

Умерли пять человек, населенные пункты не уточняются.

Статистика по возрасту:

0-10 лет - 5,8%

11-20 лет - 1,6%

21-30 лет - 13,2%

31-40 лет - 19%

41-50 - 27,3%

51-60 лет - 22,3%

61-70 лет - 6,6%%

старше 70 - 4,2%

"Подозрения на заражение имеют 475 человек. Больше всего - в Киево-Святошинском (111) и Обуховском (77)", - говорится в сообщении.

Напомним, в утренней сводке Министерства здравоохранения сообщалось о 120 случаях COVID-19 в Киевской области. Всего в Украине зафиксировали 1668 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса.