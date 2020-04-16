Депутаты Верховной Рады считают несовершенным законопроект №2360 о запрете меховых ферм

На онлайн-заседании комитета ВР по вопросам экологической политики и природопользования депутаты пришли к выводу о нецелесообразности принятия закона, который предусматривается запрет меховых ферм. Из 11 присутствующих депутатов 8 поддержали решение отправить законопроект №2360 на доработку, а 3 – воздержались, пишет УНИАН.

Законопроект о запрете норковых ферм был инициирован экологическим комитетом Верховной Рады, но из-за контраверсийности многих его положений комитет большинством голосов решил исследовать проблематику и перспективность меховой отрасли.

Присутствовавшая на заседании комитета заместитель министра энергетики и природных ресурсов Ирина Ставчук подчеркнула необходимость изучения датского опыта, поскольку, по ее словам, в Дании очень много норковых ферм. Депутат Юлия Овчинникова предложила провести аудит в контексте влияния пушных ферм на окружающую среду. Решению экологического комитета ВР о доработке закона №2306 предшествовали решения бюджетного комитета и комитета по евроинтеграции.

Бюджетный комитет, в частности, считает, что «в случае принятия законопроекта остановятся инвестиции в соответствующую отрасль и, несмотря на бесперспективность ее развития, предприниматели могут начать процесс свертывания и/или перенос такой деятельности за пределы Украины уже с даты вступления в силу соответствующего закона (не дожидаясь наступления срока ее запрета). Указанное не будет способствовать инвестиционной привлекательности Украины и приведет к уменьшению доходов бюджетов по платежам субъектов хозяйствования соответствующей отрасли».

Комитет по вопросам интеграции Украины к ЕС принял единогласное решение о том, что законопроект №2360 не соответствует праву ЕС и международно-правовым обязательствам Украины в сфере европейской интеграции, поэтому нуждается в существенной доработке.