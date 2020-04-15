Евгений Головаха: "Вирус стал человеку самым близким существом"
Евгений Головаха: "Вирус стал человеку самым близким существом"
ДТЭК решил остановить шахты "Павлоградугля" и задумался о суде с Украиной
ДТЭК решил остановить шахты "Павлоградугля" и задумался о суде с Украиной
"Здравого смысла нет", - постановление Ляшко о работе рынков завтра будет признано утратившим силу
"Здравого смысла нет", - постановление Ляшко о работе рынков завтра будет признано утратившим силу
Наместник и братия Киево-Печерской Лавры попросили о финансовой помощи
Наместник и братия Киево-Печерской Лавры попросили о финансовой помощи
Цена на нефть замерла. Что произошло за кулисами переговоров OPEC+
Цена на нефть замерла. Что произошло за кулисами переговоров OPEC+
Генерал СБУ задержан за подготовку убийства Адама Осмаева
Генерал СБУ задержан за подготовку убийства Адама Осмаева
В Днепре перерыли вход в церковь, нарушившую карантин на Вербное воскресенье
В Днепре перерыли вход в церковь, нарушившую карантин на Вербное воскресенье
Первого заместителя Кличко поймали на взятке, - СМИ
Первого заместителя Кличко поймали на взятке, - СМИ
Итальянцам предлагают за 200 евро поблагодарить Россию и Путина за помощь, - La Repubblica
Итальянцам предлагают за 200 евро поблагодарить Россию и Путина за помощь, - La Repubblica
ГлавнаяЭкономикаГосударство

Кабмин перенес на 1 мая введение 65%-ной пошлины на уголь из России

Спецпошлина касается энергетического угля, кроме антрацита.

Кабмин перенес на 1 мая введение 65%-ной пошлины на уголь из России
Фото: business-tv.com.ua

Кабинет министров перенес на 1 мая введение 65%-ной пошлины на энергетический уголь из России.

Решение было принято на заседании правительства в среду.

Изменения будут внесены в пункт 1 постановления Кабинета министров №624 от 17 июля 2019 года "Вопрос введения специальной пошлины на отдельные товары происхождением из Российской Федерации, которые ввозятся на таможенную территорию Украины".

"Проектом постановления Кабмина предлагается внести изменения в перечень видов угля, на которые при импорте взимается спецпошлина в размере 65%", - сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, который докладывал решение.

Спецпошлина будет взиматься при ввозе всех типов угля, кроме антрацитового, а также битуминозного и коксующегося.

Фото: Алексей Гончаренко

Фото: Алексей Гончаренко

Напомним, что этим же постановлением Кабинет министров ввел специальную пошлину на импорт из России дизельного топлива (трубопроводным транспортом) и автогаза.

Решение о введении ограничений на импорт российских товаров, в том числе дизтоплива, принято в ответ на недружественные действия со стороны Российской Федерации, которая ввела санкции в отношении Украины. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также