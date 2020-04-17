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Минэкономики обнародовало консенсус-прогноз с падением ВВП на 4,2%

Украинская экономика из-за кризиса упадет сильнее, чем мировая.

Минэкономики обнародовало консенсус-прогноз с падением ВВП на 4,2%
Фото: Макс Левин

В 2020 году экономика Украины сократится на 4,2%, согласно консенсус-прогнозу, организованному Министерством развития экономики.

Он рассчитан на основе материалов, предоставленных экспертами Минэкономики, НБУ, институтов НАНУ, Госвнешинформа, Международного центра перспективных исследований, Dragon Capital, ICU, VoxUkraine, Укрсиббанка и других.

Эксперты прогнозируют, что украинский ВВП упадет сильнее, чем мировой - на 4,2%. При этом разброс оценок очень большой - от падения на 6,6% до роста на 1,4%. Но уже в 2021 году начнется постепенное восстановление. Медианный прогноз экспертов - 2,4% (разброс - от 1,5% до 4,4%).

Среднегодовой обменный курс прогнозируется на уровне 28,85 грн/долл. в 2020 году и 30,00 грн/долл. в 2021 году.

Консенсус-прогноз предполагает сокращение потребления на 3%, импорта - на 12,2%, экспорта - на 7,9%, промышленного производства - на 6,1%, сельскохозяйственного - на 1,1%.

Инфляцию на 2020 год эксперты прогнозируют на уровне 7%, на 2021 год - 5,9%.

Напомним, что в начале недели Международный валютный фонд опубликовал свежий обзор мировой экономики, в котором Украине прогнозируют обвал ВВП на 7,7%.

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