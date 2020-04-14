Віктор Ляшко: "Світ врятує чарівний пендель, і Україну в тому числі"
Віктор Ляшко: "Світ врятує чарівний пендель, і Україну в тому числі"
"Здравого смысла нет", - постановление Ляшко о работе рынков завтра будет признано утратившим силу
"Здравого смысла нет", - постановление Ляшко о работе рынков завтра будет признано утратившим силу
Рада ввела драконовские штрафы за сжигание растительности и поджог лесов
Рада ввела драконовские штрафы за сжигание растительности и поджог лесов
Малиновский рассказал изнутри, как в Италии и, в частности, в Бергамо протекает пандемия коронавируса
Малиновский рассказал изнутри, как в Италии и, в частности, в Бергамо протекает пандемия коронавируса
Кирилл назвал пандемию коронавируса "божественным промыслом"
Кирилл назвал пандемию коронавируса "божественным промыслом"
В Киево-Печерской Лавре от COVID-19 умер 47-летний монах (обновлено)
В Киево-Печерской Лавре от COVID-19 умер 47-летний монах (обновлено)
И.о. министра образования объяснила ошибки в онлайн-уроках
И.о. министра образования объяснила ошибки в онлайн-уроках
Наместник и братия Киево-Печерской Лавры попросили о финансовой помощи
Наместник и братия Киево-Печерской Лавры попросили о финансовой помощи
Андреа Бочелли выступит в пустом Миланском соборе в день католической Пасхи
Андреа Бочелли выступит в пустом Миланском соборе в день католической Пасхи
ГлавнаяПолитика

Кабмин уволил заместителей министра экономики Кухту и Николайчука

Согласно закону, после увольнени министра первый заместитель и заместитель также освобождаются от должностей.

Кабмин уволил заместителей министра экономики Кухту и Николайчука
Павел Кухта
Фото: nv.ua

Кабинет министров уволил Павла Кухту с должности первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Об этом говорится в распоряжении правительства №408 от 13 апреля.

"Уволить Кухту Павла Андреевича с должности первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в соответствии с абзацем четвертым части второй статьи 9 Закона Украины "О центральных органах исполнительной власти", - говорится в документе.

"Согласно закону о центральных органах власти (ЦОВ), в случае увольнения министра первый заместитель и заместитель освобождаются от должностей Кабинетом министров. Я сразу написал заявление, но до назначения нового министра обеспечивал работу министерства, затем передавал дела", - прокомментировал свое увольнение Кухта агентству "Интерфакс-Украина".

Также распоряжением №409-р Кабмин уволил с должности замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергея Николайчука.

Кухта был назначен замминистра, когда Минэкономики возглавил Тимофей Милованов. На этой должности он занимался вопросами приватизации государственных предприятий, управления госимуществом, реформой рынка труда и продолжением реформы госзакупок.

Кухта - специалист в сфере фискальной политики, бюджетного процесса и пенсионной реформы. Ранее он работал в Стратегической группе советников по поддержке реформ вместе с Иваном Миклошем и Лешеком Бальцеровичем, был программным директором партии "Голос".

Николайчук был назначен замминистр в сентябре прошлого года. Сообщалось, что он будет отвечать за макроэкономический анализ и прогнозирование. До назначения на должность Николайчук работал директором департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка. Он также является экспертом в области монетарной политики, макроэкономики и макроэкономического моделирования.

Напомним, 17 марта Рада назначила министром экономики заместителя генерального директора агрохолдинга Ukrlandfarming Игоря Петрашко.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы:
Новости по теме:

Читайте также