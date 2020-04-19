"Укрнафта" дала приватовским компания рассрочку на погашение долга 7 млрд гривен

"Укрнафта" подписала мировые соглашения с пяти компаниями из орбиты группы "Приват", которым она в 2015 году безоплатно передала около миллиона тонн сырой нефти на сумму 7,6 млрд грн.

Об этом говорится в публикации профильного издания enkorr, которое ссылается на решения судов, обнародованные в судебном реестре в период с 19 февраля по 18 марта.

В рамках этих мировых соглашений "Укрнафта" отказалась от претензий на взыскание штрафных санкций за несвоевременный возврат долга - это проценты и инфляционные за четыре года, начиная с 2016 года и до заключения мировых соглашений.

По оценкам издания, "Укрнафта" отказалась от требования около 1,74 млрд грн.

Согласно мировым соглашениям, "Укрнафта" предоставила этим компаниям рассрочки на возврат долга на период от 3 до 6 лет. В период выполнения рассрочки, процентная ставка будет составлять 14,4% годовых с НДС.

Параметры мировых соглашений "Укрнафты" с дебиторами, подписанными в феврале-апреле 2020 г., млн грн:

Дебитор Изначальный долг Долг по мировому соглашению Срок рассрочки Котлас 2 701,8 2 481,7 31.12.2025 Прикарпатьенефтетрейд (1) 487,8 356,4 30.09.2023 Прикарпатьенефтетрейд (2) 1 323,7 1 319,7 30.06.2026 Техтрейд Групп 1 103,9 960,0 31.03.2026 Гарант-УТН 648,7 532,2 30.06.2024 Галнафта 1 320,9 1165,6 30.12.2025 Всего 7 586,7 6 815,7

Напомним, что подписанию мировых соглашений, которыми урегулируется задолженность пяти компаний, получивших в 2015 году нефть на сумму 7,7 млрд грн, предшествовало заявлению директора НАБУ Артема Сытника о подготовке проектов обвинительных актов по делу о хищении средств из "Укрнафты".