Фото: virgin.com

Британский миллиардер Ричард Брэнсон пообещал заложить остров Некер на Карибах, чтобы получить правительственную помощь в размере 500 млн фунтов для авиакомпании Virgin Atlantic.

Об этом говорится в блоге Брэнсона на сайте Virgin.

Фото: EPA/UPG

"Реальность этого беспрецедентного кризиса заключается в том, что многие авиакомпании по всему миру нуждаются в государственной поддержке, и многие уже ее получили. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы авиакомпания продолжила работать, но нам потребуется государственная поддержка", - написал миллиардер.

В пятницу The Financial Times сообщила, что первую заявку Virgin Atlantic на господдержку отклонили, посоветовав сперва поискать деньги в других местах.

Но Брэнсон подчеркнул, что он просит не о подачке, а о ссуде. "Это будет коммерческий кредит, а не бесплатные деньги, и авиакомпания вернет их", - пообещал он. Брэнсон отметил, что остров Некер может стать залогом под этот кредит.

Миллиардер также заявил, что несмотря на огромное состояние, у него нет свободных денег, чтобы самому помочь Virgin Atlantic. "Я видел много комментариев о моем капитале, но его считали, исходя из стоимости бизнеса Virgin по всему миру перед кризисом, это не наличные деньги, готовые к снятию в банке", - отметил Брэнсон.

Virgin Atlantic была основана Брэнсоном в 1989 году, он до сих пор остается ее основным акционером с долей 51%. Остальные 49% принадлежат американскому перевозчику Delta.

Напомним, что в начале марта в Великобритании обанкротилась региональная авиакомпания Flybe.