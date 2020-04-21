Цена на нефть WTI рухнула до -$37 за баррель (обновлено)
Цена на нефть WTI рухнула до -$37 за баррель (обновлено)
​Семь областей не отчитались о тестировании на коронавирус за 19 апреля
​Семь областей не отчитались о тестировании на коронавирус за 19 апреля
"Наші гроші": перед стартом реформы госзакупок резко выросло количество договоров по 199 тысяч
"Наші гроші": перед стартом реформы госзакупок резко выросло количество договоров по 199 тысяч
ДТЭК установил рекордно высокие цены на электричество на Галичине, - "Наші гроші"
ДТЭК установил рекордно высокие цены на электричество на Галичине, - "Наші гроші"
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
"Барселона" готова расстаться в ближайшее трансферное окно со всеми футболистами, кроме трех
"Барселона" готова расстаться в ближайшее трансферное окно со всеми футболистами, кроме трех
В прифронтовом поселке Новотроицкое произошла массовая драка с участием ста человек
В прифронтовом поселке Новотроицкое произошла массовая драка с участием ста человек
Погрязшие во лжи: что общего у Онуфрия и Путина?
Погрязшие во лжи: что общего у Онуфрия и Путина?
Аваков: в Чернобыльской зоне пресекли попытку нового поджога
Аваков: в Чернобыльской зоне пресекли попытку нового поджога
ГлавнаяЭкономикаГосударство

Госфинмониторинг за три месяца выявил подозрительные операции на 14,8 млрд гривен

Материалы от службы получили все правоохранительные органы.

Госфинмониторинг за три месяца выявил подозрительные операции на 14,8 млрд гривен
Фото: flickr.com/NBU

Государственная служба финансового мониторинга за первый квартал 2020 года выявила подозрительные финансовые операции на 14,8 млрд гривен. Ведомство подготовило 239 материалов по финансовым операциям, которые могут быть связаны с отмыванием денег и с совершением других преступлений, определенных Уголовным кодексом.

Об этом говорится на сайте Госфинмониторинга.

Эти материалы направлены в прокуратуру, Национальное антикоррупционное бюро, Службу безопасности Украины, Государственную фискальную службу, Национальную полицию и Государственное бюро расследование.

Среди них были 18 материалов, связанных с финансированием терроризма и сепаратизма, в том числе боевиков "ДНР" и "ЛНР".

Напомним, что с 2020 года сумма финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, выросла со 150 тыс. до 400 тыс. гривен. При этом количество признаков подозрительных операций сократилось с 17 до четырех:

  • операции политически значимых лиц и их семей;
  • переводы за границу;
  • операции с наличными (внесение, перевод, получение денег);
  • операции с банками/участниками из стран, не выполняющих рекомендации FATF).
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также