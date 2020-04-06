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Минздрав изменил время обнародования данных по заболеваемости COVID-19

Статистика по коронавирусу в Украине будет обнародоваться раз в день - по утрам.

Минздрав изменил время обнародования данных по заболеваемости COVID-19
Фото: minzdrav.gov.by

Министерство здравоохранения решило изменить время и частоту обнародования данных по заболеваемости COVID-19 в Украине.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Украине.

"Обращаем внимание, что обнародование данных относительно заболеваемости COVID-19 в Украине от Центра общественного здравоохранения и Министерства здравоохранения Украины будет происходить раз в сутки каждое утро в 9:30", - говорится в сообщении ЦОЗ в Facebook.

Ранее статистические данные по заболеванию коронавирусной инфекцией в стране обнародовались два раза в сутки - утром и вечером.

Согласно обнародованной утром 6 апреля статистике Минздрава, в стране было зафиксировано 1319 случаев коронавирусной инфекции (в т.ч. 68 новых случаев). 38 пациентов с COVID-19 скончались, 28 - выздоровели.

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