В Италии впервые снизилось количество пациентов с коронавирусом в интенсивной терапии
В Италии впервые снизилось количество пациентов с коронавирусом в интенсивной терапии
В Киеве "общественным местом", где нужно надевать маску, объявили весь город
В Киеве "общественным местом", где нужно надевать маску, объявили весь город
Строительные супермаркеты в Киевской области оштрафовали за нарушение карантина
Строительные супермаркеты в Киевской области оштрафовали за нарушение карантина
Пожар в Чернобыльской зоне удалось локализовать на 25 га (обновлено)
Пожар в Чернобыльской зоне удалось локализовать на 25 га (обновлено)
Турция заявила об успешном испытании вакцины от коронавируса
Турция заявила об успешном испытании вакцины от коронавируса
В полиции объяснили, как будут трактовать запрет на посещение общественных мест без маски
В полиции объяснили, как будут трактовать запрет на посещение общественных мест без маски
Запорожье отказалось останавливать общественный транспорт
Запорожье отказалось останавливать общественный транспорт
В Черниговской области от коронавируса умер мужчина, который пытался убежать из больницы
В Черниговской области от коронавируса умер мужчина, который пытался убежать из больницы
Киево-Печерская Лавра закрыта на карантин, наместник сдал тест на коронавирус
Киево-Печерская Лавра закрыта на карантин, наместник сдал тест на коронавирус
ГлавнаяОбществоЗдоровье

Медики составляют больше 25% заразившихся коронавирусом в Тернопольской области

Все за единственным исключением заразились на работе.

Медики составляют больше 25% заразившихся коронавирусом в Тернопольской области
Фото: facebook.com/Ternopil.shtabCovid

Больше четверти людей, заразившихся коронавирусом в Тернопольской области, - это медики.

Об этом свидетельствуют данные тернопольского штаба для борьбы с коронавирусом.

По состоянию на утро 6 апреля в регионе официально подтвердили 160 случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе три летальных.

Из них 44 - это врачи. 35 человек заболели в Монастырисском районе, четыре - в Кременецеом, два - в Залещицком и по одному - в Козовском, Бучачском районах и Тернополе. Все они за единственным исключением заразились на работе.

Напомним, что 17 марта Верховная Рада приняла закон, который обязывает Кабинет министров ввести дополнительные доплаты медицинским и другим работникам, которые участвуют в борьбе с эпидемией коронавируса, в размере до 200% от заработной платы.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также