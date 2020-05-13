Козак сообщил о переговорах по Донбассу в Берлине без участия Украины

Официальный Берлин пока не прокомментировал переговоры.

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что обсудил в столице Германии конфликт на востоке Украины с помощниками канцлера ФРГ.

Официальный Берлин пока не прокомментировал переговоры, передает Немецкая волна.

Участники "конструктивных" консультаций в Берлине "достигли соглашения о взаимных дальнейших действиях по мирному урегулированию" ситуации", заявил Козак в эфире телеканала "Россия-24" в среду, 13 мая.

По словам замглавы администрации Владимира Путина, консультации, прошедшие в Берлине, "дадут дополнительный импульс для интенсификации переговоров" об урегулировании ситуации в Донбассе.

Об участии представителей Украины в переговорах не сообщается.

Накануне глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с политическими советниками глав стран "нормандского формата". Речь, в частности, шла о подготовке видеоконференции Трехсторонней контактной группы, где Украина будет иметь расширенное представительство, включая вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, заместителей министров и нардепов.