Рада отказалась принять заявление к 75-й годовщине завершения Второй мировой войны в Европе
Рада отказалась принять заявление к 75-й годовщине завершения Второй мировой войны в Европе
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заболел коронавирусом (обновлено)
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заболел коронавирусом (обновлено)
"Нафтогаз" решил уволить своего исполнительного директора Витренко
"Нафтогаз" решил уволить своего исполнительного директора Витренко
За сутки в Украине подтвердили еще 402 случая заражения COVID-19
За сутки в Украине подтвердили еще 402 случая заражения COVID-19
Россия вышла на второе место в мире по числу случаев COVID-19
Россия вышла на второе место в мире по числу случаев COVID-19
Лукашенко заявил, что другие страны переняли у Беларуси метод борьбы с коронавирусом
Лукашенко заявил, что другие страны переняли у Беларуси метод борьбы с коронавирусом
Рябошапка: "На зустрічі з президентом Венедіктова в очі йому заявила, що я продаю кримінальні провадження. В моїй присутності"
Рябошапка: "На зустрічі з президентом Венедіктова в очі йому заявила, що я продаю кримінальні провадження. В моїй присутності"
Рада приняла "антиколомойский" закон
Рада приняла "антиколомойский" закон
Центр общественного здоровья забраковал купленные Офисом президента тесты на коронавирус
Центр общественного здоровья забраковал купленные Офисом президента тесты на коронавирус
ГлавнаяМир

Козак сообщил о переговорах по Донбассу в Берлине без участия Украины

Официальный Берлин пока не прокомментировал переговоры.

Козак сообщил о переговорах по Донбассу в Берлине без участия Украины
Дмитрий Козак
Фото: EPA/UPG

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что обсудил в столице Германии конфликт на востоке Украины с помощниками канцлера ФРГ.

Официальный Берлин пока не прокомментировал переговоры, передает Немецкая волна.

Участники "конструктивных" консультаций в Берлине "достигли соглашения о взаимных дальнейших действиях по мирному урегулированию" ситуации", заявил Козак в эфире телеканала "Россия-24" в среду, 13 мая.

По словам замглавы администрации Владимира Путина, консультации, прошедшие в Берлине, "дадут дополнительный импульс для интенсификации переговоров" об урегулировании ситуации в Донбассе.

Об участии представителей Украины в переговорах не сообщается.

Накануне глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с политическими советниками глав стран "нормандского формата". Речь, в частности, шла о подготовке видеоконференции Трехсторонней контактной группы, где Украина будет иметь расширенное представительство, включая вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, заместителей министров и нардепов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также