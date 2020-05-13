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В Болгарии нашли останки человека возрастом 45 тыс. лет

Окаменелости человека были слишком фрагментированы, чтобы быть узнаваемыми по их внешнему виду.

В Болгарии нашли останки человека возрастом 45 тыс. лет
Фото: eurekalert.org/

В пещере Бачо Киро на территории Болгарии археологи обнаружили самые древние на европейском континенте останки современного человека.

Авторы исследования уверяют, что новые открытия передвигают сроки появления в Европе Homo sapiens на тысячи лет раньше, пишет НВ.

Международная исследовательская группа обнаружила в богатом темном слое у основания месторождений тысячи костей животных, каменные и костяные инструменты, бусы и подвески, а также останки человека.

За исключением одного человеческого зуба, окаменелости человека были слишком фрагментированы, чтобы быть узнаваемыми по их внешнему виду. Вместо этого они были идентифицированы путем анализа их белковых последовательностей.

С помощью ускорительного масс-спектрометра исследователи установили, что возраст останков - от 45 820 до 43 650 лет. "Это самые ранние верхнепалеолитические гоминины, обнаруженные до настоящего времени в Европе", - говорится в сообщении.

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