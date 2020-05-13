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В Ивано-Франковске от COVID-19 умерла 19-летняя девушка

Она стала 25-й жертвой коронавируса в обалсти.

В Ивано-Франковске от COVID-19 умерла 19-летняя девушка
Фото: mukachevo.net

13 мая в Ивано-Франковске скончались два человека с подтвержденным диагнозом COVID-19. Одна из них - девушка 19-ти лет, у которой не было сопутствующих заболеваний.

Также умер 44-летний мужчина, у которого был сахарный диабет и подтвержденный коронавирус.

Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив, передает Суспільне.

"Девушку лечили в центральной городской клинической больнице. Она была в тяжелом состоянии. Накануне ее интубировали, но спасти не удалось", - говорится в сообщении.

"Сегодня статистика довольно неутешительная, имеем уже 25 человек, умерших от коронавируса, и еще четыре - на исследовании, поэтому максимально может быть 29 человек, которые погибли. В целом в Ивано-Франковске 326 пациентов", - сказал Руслан Марцинкив.

По состоянию на утро 13 мая, в Украине зафиксировали 16425 случаев COVID-19, 1144 из них - в Иванофранковской области.

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