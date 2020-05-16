Россия пригласила в ТКГ представителей ОРДЛО с российским гражданством

Представителями ОРДЛО на переговорах являются Владислав Дейнего и Наталья Никонорова.

Российская Федерация "пригласила" на вчерашнее заседание Трехсторонней контактной группы так называемых представителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Владислава Дейнего и Наталью Никонорову. Однако так называемые представители ОРДЛО имеют гражданство Российской Федерации.

Об этом сообщил министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Алексей Резников, пишет РБК-Украина.

По словам Резникова, заседание ТКГ началось в 13:00. Ориентировочно в 15:00-16:00 к сторонам ТКГ (Украина, Россия и ОБСЕ) подключили так называемых "приглашенных" от ОРЛО (Дейнего) и ОРДО (Никонорова).

В период с 13:00 до 15:00, рассказал Резников, украинская сторона сообщила делегации РФ о том, что Украине известно, что так называемые "приглашенные" от отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, являются гражданами РФ.

Так, в пример украинская сторона предъявила копии заграничного и внутреннего паспорта РФ Дейнего.

Фото: РБК-Украина

Ранее полпред России на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Борис Грызлов заявил, что видеоконференция ТКГ оказалась "на грани срыва" из-за отказа Киева от переговоров с "ДНР" и "ЛНР".