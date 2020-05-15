Государственная таможенная служба уволила руководителей половины таможен.

Об этом информирует пресс-служба Министерства финансов.

"Сегодня на заседании коллегии Государственной таможенной службы при участии министра финансов Сергея Марченко и исполняющего обязанности председателя Гостаможслужбы Игоря Муратова было принято решение о прекращении выполнения обязанностей руководителей Закарпатской, Энергетической, Азовской, Подольской, Полесской, Северной, Слобожанской, Буковинской таможен", - говорится в сообщении.

Руководителю Одесской таможни было вручено предупреждение о предстоящем увольнении.

По словам министра финансов, в течение последних двух недель проводился основательный анализ работы каждой таможни. Сергей Марченко отметил, что комплексный аудит Таможенной службы продолжается, однако по результатам показателей деятельности ряда таможен уже можно делать выводы о неэффективности их работы, следствием чего является кадровые решения.

Как отметил министр, это не последние кадровые ротации в таможнях.

Он подчеркнул, что кадровые изменения в Таможенной службе будут продолжаться до тех пор, пока таможня не заработает должным образом с высококвалифицированными и добропорядочными работниками.

Напомним, 24 апреля Кабмин уволил главу Таможенной службы Максима Нефьодова. Временным исполняющим обязанности главы Таможенной службы был назначен Игорь Муратов.