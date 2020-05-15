Дубинского не пустили на эфир к Шустеру

Народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского не пустили на эфир ток-шоу "Свобода слова" Савика Шустера.

Об этом заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила на своей странице в фейсбуке.

"То, что произошло сегодня с участием Саши в «Свободе слова Савика Шустера» вызывает удивление и возмущение - у меня как заместителя председателя фракции СН и человека, ответственного за сферу коммуникаций", - прокомментировала она инцидент.

Нардеп сообщила, что ее коллега, глава энергетического комитета Рады Андрей Герус отказался принять участие в эфире, хотя редакция "настоятельно" приглашала его вместо Александра Дубинского, "зная его позицию, которая является альтернативной позиции врио министра энергетики и охраны окружающей среды, и абсолютного большинства других гостей этого эфира".

По ее словам, участие Дубинского проанонсировали за сутки до эфира. Предварительная договоренность была в формате включения онлайн на весь эфир.

"Но почему-то за несколько часов до эфира редакция «не смогла связаться» со спикером, хотя он был онлайн. Вполне естественно Александр решил вместо приехать в студию. Но сначала «были проблемы с дополнительным стулом», а затем - с карантинными ограничениями по количеству участников ... Не хочу давать оценку дискуссии в самой студии - хотя это очень похоже на игру в одни ворота. Но сам факт недопущения в эфир гостя, которого редакция пригласила по собственной инициативе - вызывает как минимум искреннее удивление. Такая свобода слова...", - добавила Кравчук.

Сам Дубинский вел прямую трансляцию на YouTube.

"Меня пригласили, хотели чтобы включался только через скайп, чтобы была возможность меня отключать, когда им будет удобно, чтобы мы не смогли поговорить нормально о стоимости электроэнергии, зеленом тарифе, о том, как с участием Буславец на два гигаватта была снижена мощность атомных электростанций как при этом три гигаватта альтернативной энергетики продолжают выкупаться нами с вами и таким образом мы платим самый высокий тариф в мире по зеленой энергетике, половина из которой контролируется владельцем ТРК Украина и заказчиком Свободы слова Савика Шустера", - сказал Дубинский.

В эфире ток-шоу Савика Шустера вечером 15 мая обсуждали состояние энергетической отрасли Украины, энергоблоки на украинских АЭС, будущее в "зеленой" энергетики в Украине, цены на электроэнергию.