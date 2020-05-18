Экс-первая ракетка мира поддержал расстрел людей за нарушение правил карантина

Экс-первая ракетка мира, чилиец Марсело Риос, который является единственным игроком в истории, занимавший первую строчку рейтинга АТР в мужском одиночном разряде, и при этом не выигравший не единого за карьеру турнира "Большого шлема", опубликовал в Instagram заявление, в котором выразил поддержку решению президента Филиппин Родриго Дутерте предоставить полиции страны возможность стрелять в людей за нарушение условий карантина.

"Не знаю, что за правительство у этой страны, но считаю, что убить двух людей, не уважающих условия карантина, никто другой не осмелился бы. Внимание, это мое личное мнение: я думаю, что, когда вещи выходят из-под контроля, нужно использовать самые жесткие методы", - написал 44-летний Марсело по прозвищу "Эль Чино" или попросту - "Китаец".

Отметим, что АТР продлила приостановку теннисных турниров до 31 июля.