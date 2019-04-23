На 72-ом ежегодном Каннском кинофестивале, который планируется провести с 14 по 25 мая, будет показан документальный фильм "Диего Марадона".

Создатели фильма использовали более 500 часов видео из личных архивов футболиста.

Режиссером фильма стал британец Азиф Кападиа, а продюссерами – Джейс Гей-Рис и Пол Мартин. Добавим, что этой команде принадлежит создание таких фильмов, как "Сенна" (об автогонщике Айртоне Сенна) и "Эми" (о певице Эми Уайнхаус).

В ленте будет показана история Марадоны во времена его выступлений за "Наполи" в 1980-х годах, отслеживая его игру на поле и повседневную жизнь за его пределами.

С неаполитанцами Диего Армандо дважды выигрывал скудетто (сезоны 1986/87 и 1989/90) и еще раз – Кубок УЕФА (1989).

Отметим, фильм не будет принимать участия в конкурсе, сообщает Variety.com.