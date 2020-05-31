Папа Римский впервые с начала эпидемии обратился к верующим из окна Апостольского дворца

После 1 марта понтифик обращался к католикам через прямую трансляцию в интернете.

Папа Римский Франциск впервые с начала марта, когда в Ватикане были введены чрезвычайные меры из-за пандемии коронавируса, обратился к верующим с традиционной проповедью из окна Апостольского дворца в Ватикане.

Об этом сообщают Vatican News.

В последний раз понтифик совершил эту церемонию в традиционном формате 1 марта.

"Сегодня площадь открыта, и мы можем с удовольствием вернуться на нее", - сказал Папа.

Он вспомнил тех, кто был заражен вирусом или умер в районе Амазонки, в частности, "особо впечатлительные" коренные народы.

Напомним, из-за коронавируса понтифику пришлось нарушить вековую традицию. 8 марта Папа Римский впервые провел воскресную проповедь по видеотрансляции.

Как сообщалось, Пасхальные богослужения в Ватикане прошли без присутствия верующих.

Во время молитвы папа Франциск поблагодарил всех, кто заботится о ближних во время пандемии, а также предложил вознести особую молитву за всех медицинских работников и волонтеров, которые отдали свои жизни, спасая людей от коронавируса.