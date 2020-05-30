В субботу, 30 мая, компания SpaceX со второй попытки (первую отменили из-за плохой погоды 27 мая) запустила космический корабль Crew Dragon с астронавтами к Международной космической станции.

Запуск Crew Dragon состоялся в 22:22 по киевскому времени с мыса Канаверал, его прибытие на МКС ожидается 31 мая в 17:30.

While in orbit, Dragon will perform a series of phasing maneuvers to position itself for rendezvous and docking with the @space_station, which is targeted for ~10:30 a.m. EDT on May 31 pic.twitter.com/OUTJZS2oYR — SpaceX (@SpaceX) May 30, 2020

Экипаж в составе Дага Херли и Боба Бенкена отправился к МКС с того же космодрома, с которого стартовала последняя миссия программы шаттлов NASA в 2011 году.

В случае успешного полета США откажется от услуг российских кораблей "Союз", которые обычно проводят отправку с космодрома "Байконур" в Казахстане на МКС. Это будет означать конец монополии России на транспортировку людей в космос.

Это первый в истории запуск, осуществленный частной космической компанией. До этого людей в космос отправляли только государства - СССР (Россия), США и Китай.

Напомним, что в 2019 году SpaceX успешно протестировала Crew Dragon без астронавтов.