Харківський театр “Нафта” покаже в Києві прем’єру про Розстріляне Відродження

19 вересня на перформативному майданчику Довженко-Центру “Сцена 6” пройде київська прем’єра вистави харківського театру “Нафта”. Вистава “ХАРТЕДЕ 20” натхненна творчістю авангардистів 1920-х років та оповідає уривки з життів Курбаса, Йогансена, Семенка, Хвильового у зв’язку із сьогоденням.

Назва вистави “ХАРТЕДЕ 20” розшифровується як Харківська театрально-дослідницька експедиція в 1920-ті. “Ми шукали назву, що за формою відсилала б до періоду, який ми досліджуємо. Врешті, назву створила режисерка вистави Ніна Хижна, надихнувшись назвами літературних об'єднань 1920-тих років (як, наприклад, ВАПЛІТЕ),” – розповіла драматургиня Люба Ільницька.

У виставі переплетено три типи історій: на сцені оживають образи представників та представниць епохи Розстріляного Відродження, а сцени з їхніх творів (як-от “Санаторійна зона” Хвильового або “Подорож доктора Леонардо” Йогансена) поєднуються з рефлексіями самих акторів, які пов’язують минуле з теперішнім.

Виставу супроводжує музика композитора Дмитра Малого у виконанні наживо (віолончель, кларнет та фортепіано).

Харківська прем’єра вистави “ХАРТЕДЕ 20” відбулась 27, 28 та 29 серпня 2024.

Фото: Олександр Осіпов “ХАРТЕДЕ 20”

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