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Харківський театр “Нафта” покаже в Києві прем’єру про Розстріляне Відродження

Показ відбудеться 19 вересня на перформативному майданчику Довженко-Центру “Сцена 6”.

Харківський театр “Нафта” покаже в Києві прем’єру про Розстріляне Відродження
“ХАРТЕДЕ 20”
Фото: Олександр Осіпов

19 вересня на перформативному майданчику Довженко-Центру “Сцена 6” пройде київська прем’єра вистави харківського театру “Нафта”. Вистава “ХАРТЕДЕ 20” натхненна творчістю авангардистів 1920-х років та оповідає уривки з життів Курбаса, Йогансена, Семенка, Хвильового у зв’язку із сьогоденням.

Назва вистави “ХАРТЕДЕ 20” розшифровується як Харківська театрально-дослідницька експедиція в 1920-ті. “Ми шукали назву, що за формою відсилала б до періоду, який ми досліджуємо. Врешті, назву створила режисерка вистави Ніна Хижна, надихнувшись назвами літературних об'єднань 1920-тих років (як, наприклад, ВАПЛІТЕ),” – розповіла драматургиня Люба Ільницька.

У виставі переплетено три типи історій: на сцені оживають образи представників та представниць епохи Розстріляного Відродження, а сцени з їхніх творів (як-от “Санаторійна зона” Хвильового або “Подорож доктора Леонардо” Йогансена) поєднуються з рефлексіями самих акторів, які пов’язують минуле з теперішнім.

Виставу супроводжує музика композитора Дмитра Малого у виконанні наживо (віолончель, кларнет та фортепіано).

Харківська прем’єра вистави “ХАРТЕДЕ 20” відбулась 27, 28 та 29 серпня 2024. 

“ХАРТЕДЕ 20”
Фото: Олександр Осіпов
“ХАРТЕДЕ 20”

Про театр "Нафта":

  • Незалежний театр "Нафта" працює у Харкові від 2018 року. 
  • Театр не має фіксованого акторського колективу. Його вистави пропонують сучасні інтерпретації класичних творів. 
  • Вистава "Веселка на Салтівці" у постановці засновника театру Артема Вусика отримала цьогоріч премію імені Леся Курбаса.
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