Україна у ТКГ ініціює нову зустріч у Нормандському форматі до кінця року

Україна закликала Росію офіційно визначити свою позицію щодо необхідності виконати домовленості, досягнути минулого року в Парижі.

Сьогодні в режимі відеоконференції відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи на рівні глав делегацій.

Про це повідомляє пресслужба Української делегації для участі у Тристоронній контактній групі.

Зазначається, що голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук під час переговорів звернувся до російської сторони як учасника ТКГ з вимогою взяти на себе політичну відповідальність та офіційно визначити свою позицію щодо необхідності виконати домовленості, досягнуті на вищому рівні у Парижі у 2019 році, до кінця цього року.

"Проведення до кінця поточного року нової зустрічі на вищому рівні у Нормандському форматі, яка б підбила підсумки спроб виконати домовленості, досягнуті за результатами Паризького саміту у грудні 2019 року та обговорити плани щодо подальшого їх виконання, - ось який вихід пропонує Українська делегація в ситуації, що склалася", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українська сторона підготувала "План спільних кроків" для Тристоронньої контактної групи який містить пропозицію про повне припинення конфлікту і демілітаризацію окремих районів Донецької та Луганської областей на початку 2021 року, аби створити всі необхідні умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.

План передбачає низку умов для проведення виборів. Україна також пропонуватиме створення Вільної економічної зони в рамках реалізації особливого порядку місцевого самоврядування в ОРДЛО.

Делегація Росії у ТКГ наполягає на ухваленні документу, поданого від ОРДЛО.