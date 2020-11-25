За останній рік 243 мільйони жінок та дівчат по всьому світу зазнали насильства з боку власного партнера.

У Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок будівлю Посольство Нідерландів в Україні підсвітять помаранчевим кольором.

Про це повідомили в пресслужбі посольства.

"Ми вперше приєднуємось до міжнародної кампанії Orange the World, підсвічуючи нашу прекрасну будівлю в самому серці Подолу. Це світло надії. У ці темні часи коронавірусу, коли спілкування віч-на-віч обмежене, а соціальна дистанція стала новою нормою, ми хотіли дати потужний візуальний сигнал та привернути увагу до проблеми гендерного насильства", - заявила Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Нідерландів в Україні Йеннес де Мол.

Помаранчевий обраний кольором глобальної кампанії "Orange the World: 16 днів активізму проти гендерного насильства", що започаткована ООН у 1991 році.

В посольстві зазначили, що за останній рік 243 мільйони жінок та дівчат по всьому світу зазнали насильства з боку власного партнера. Водночас менш як 40 відсотків жінок, які зазнають насильства, повідомляють про це або звертаються за допомогою. Унаслідок епідемії COVID-19, насильство над жінками та дівчатами, особливо домашнє насильство, загострилося у всьому світі та набуло масштабів пандемії.

В Україні кожна 5 жінка стикалася з тією чи іншою формою насильства, страждають від цього і чоловіки. Втім, 90% постраждалих від насильства – саме жінки. Протягом 2019 року зафіксовано понад 130 тис звернень громадян з приводу домашнього насильства, що на 15 % більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Нагадаємо, у квітні генсек ООН заявив про збільшення випадків домашнього насильства під час карантину. Гутерреш закликав захистити жінок, які опинилися наодинці з партнером, схильним до агресії.

У вересні Зеленський назвав домашнє насилля другою після ковіду проблемою в Україні. Президент підписав указ про запобігання домашньому насильству.