Російське видання знайшло "третю доньку Путіна"
Російське видання знайшло "третю доньку Путіна"
У ЦВК назвали партії-лідери на місцевих виборах в Україні – "Слуга народу" та "Батьківщина"
У ЦВК назвали партії-лідери на місцевих виборах в Україні – "Слуга народу" та "Батьківщина"
У МВФ заявили, що Україна веде податкову політику "на два фронти"
У МВФ заявили, що Україна веде податкову політику "на два фронти"
Податкові канікули, списання боргів та виплата 8000 грн компенсації, – Зеленський розповів, яку підтримку отримає бізнес
Податкові канікули, списання боргів та виплата 8000 грн компенсації, – Зеленський розповів, яку підтримку отримає бізнес
В УЄФА завершилося засідання у справі про матч Швейцарія - Україна
В УЄФА завершилося засідання у справі про матч Швейцарія - Україна
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Львівська міська рада провела раптове засідання, чим фактично припинила повноваження Садового
Львівська міська рада провела раптове засідання, чим фактично припинила повноваження Садового
Байден и его команда. С кем Украине придётся иметь дело
Байден и его команда. С кем Украине придётся иметь дело
Леся Литвинова: "Ми, звісно, не купимо стільки кисню, скільки потрібно. Але це має бути не нашим завданням, а держави"
Леся Литвинова: "Ми, звісно, не купимо стільки кисню, скільки потрібно. Але це має бути не нашим завданням, а держави"
ГоловнаСуспільствоЖиття

Посольство Нідерландів підсвітили помаранчевим у Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок

За останній рік 243 мільйони жінок та дівчат по всьому світу зазнали насильства з боку власного партнера.

Посольство Нідерландів підсвітили помаранчевим у Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок

У Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок будівлю Посольство Нідерландів в Україні підсвітять помаранчевим кольором.

Про це повідомили в пресслужбі посольства.

"Ми вперше приєднуємось до міжнародної кампанії Orange the World, підсвічуючи нашу прекрасну будівлю в самому серці Подолу. Це світло надії. У ці темні часи коронавірусу, коли спілкування віч-на-віч обмежене, а соціальна дистанція стала новою нормою, ми хотіли дати потужний візуальний сигнал та привернути увагу до проблеми гендерного насильства", - заявила Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Нідерландів в Україні Йеннес де Мол.

Помаранчевий обраний кольором глобальної кампанії "Orange the World: 16 днів активізму проти гендерного насильства", що започаткована ООН у 1991 році.

В посольстві зазначили, що за останній рік 243 мільйони жінок та дівчат по всьому світу зазнали насильства з боку власного партнера. Водночас менш як 40 відсотків жінок, які зазнають насильства, повідомляють про це або звертаються за допомогою. Унаслідок епідемії COVID-19, насильство над жінками та дівчатами, особливо домашнє насильство, загострилося у всьому світі та набуло масштабів пандемії.

В Україні кожна 5 жінка стикалася з тією чи іншою формою насильства, страждають від цього і чоловіки. Втім, 90% постраждалих від насильства – саме жінки. Протягом 2019 року зафіксовано понад 130 тис звернень громадян з приводу домашнього насильства, що на 15 % більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. 

Нагадаємо, у квітні генсек ООН заявив про збільшення випадків домашнього насильства під час карантину. Гутерреш закликав захистити жінок, які опинилися наодинці з партнером, схильним до агресії.

У вересні Зеленський назвав домашнє насилля другою після ковіду проблемою в Україні. Президент підписав указ про запобігання домашньому насильству.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також