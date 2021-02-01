Тимошенко запропонувала проголосувати "газовий" законопроєкт ad hoc

На думку лідерки "Батьківщини", цей законопроєкт може поставити крапку в історії з тарифами.

«Батьківщина» вимагає негайно внести до порядку денного законопроєкт №4680 щодо ціни газу та розглянути його у Верховній Раді вже найближчими днями в режимі ad hoc. На цьому наголосила Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час виступу на засіданні Погоджувальної ради лідерів депутатських фракцій та комітетів.

«В цьому законі дві принципові позиції: український газ, як і до 2014 року, потрібно віддати людям з 30% надбавки, щоб отримати прибуток. І газ із газових сховищ із ціною закачки, зберігання, транспортування та ПДВ теж потрібно віддати людям. Цей законопроєкт може об’єднати зал. Покажімо, що ми в стані хоча б щось робити для людей», – пояснила лідер партії.

Юлія Тимошенко звернулася до голови Верховної Ради з вимогою поставити законопроєкт на голосування у режимі ad hoс.

«Зараз я прошу голову Верховної Ради поставити на голосування питання, аби в режимі ad hoc розглянути закон 4680 і поставити крапку в історії з тарифами. Сьогодні, коли це потрібно людям, важливо невідкладно цей закон ухвалити та продемонструвати волю парламенту до справедливості, до служіння людям», – закликала Юлія Тимошенко.