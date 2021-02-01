Франція готова приєднатися до "Кримської платформи", але просить уточнити мету

Франція готова приєднатися до "Кримської платформи", проте необхідно пояснити її мету, повідомив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

Про це дипломат заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Це дуже цікава ініціатива. Ми, звісно, з великим інтересом дивимося на це. Ми спілкувалися із заступником міністра закордонних справ Еміне Джапаровою. Є контакти між двома міністерствами, і у нас буде більше, це точно, тому що ми ніколи не визнавали ситуацію в Криму. Ми також є в контакті з нашими колегами з ЄС з цього питання і узгоджуємо з ними дії. Це те, за чим ми уважно стежимо з дипломатичної точки зору", - сказав де Понсен.

Водночас французький посол вказав на необхідність пояснити мету цієї ініціативи.

"Наразі ми перебуваємо на дуже попередній стадії. Я кілька разів зустрічався з пані Джапаровою, вони підготували інформаційні документи про цю ініціативу. Їх розглядають у Парижі та Брюсселі. Але наразі не зовсім ясно, якою є мета цієї платформи. Наскільки я розумію, це майданчик для обговорення політичної ситуації в Криму. Це корисно, але з якою метою - ще невідомо. У принципі ми підтримуємо її, і відповім на ваше запитання - так, ми до неї приєднаємося. Але, очевидно, є необхідність у поясненні. Запуск платформи запланований на 23 серпня, тож ми ще маємо час", - зазначив він.

Нагадаємо, на початку червня минулого року голова МЗС Дмитро Кулеба оголосив, що Україна має намір створити міжнародну платформу для обговорення з партнерами деокупації Криму. На його думку, Україна повинна вирішувати кілька тактичних і одне стратегічне завдання.

Створення платформи має на меті "задати багаторівневу рамку, яка триматиме тему Криму на різних рівнях". Найвищий політичний рівень на себе візьме саміт, організацію якого ініціюватиме Україна. Він проходитиме щорічно 26 лютого – у день опору Криму російській окупації.

Провести в Україні перший Кримський саміт МЗС планує у 2021 році.