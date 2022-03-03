На жодному зі стратегічних напрямків у ворога немає успіху. Вони пригнічені, – Зеленський

Через мужній спротив українців окупанти були змушені змінити тактику. Ракетно-бомбові удари Росії по українським містам – це зізнання, що вони не змогли зробити нічого суттєвого на землі. Усі лінії нашої оборони – збережені.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у відеозверненні 3 березня.

"На жодному зі стратегічних напрямків у ворога немає успіху. Вони пригнічені. Вони приречені. Київ вистояв цю ніч і черговий ракетно-бомбовий удар. Спрацювала наша протиповітряна оборона. Херсон, Ізюм – усі інші міста, по яким окупанти били з повітря, нічого їм не віддали", – підкреслив президент.

Чернігів, Суми, Миколаїв тримають оборону. Ворог хоче зруйнувати Одесу, але побачить лише дно Чорного моря.

"Мішенню Росії став Успенський собор у Харкові. Одна з найдавніших православних памʼяток міста. На час війни собор – це укриття для харківʼян, і віруючих, і невіруючих. Святе місце. Тепер – побите війною. Вони не бояться навіть цього! Користуються тим, що Бог не дає моментальної відсічі. Але він бачить. І відповідає. Відповідає так, що не сховаєтесь. Немає такого бункеру, щоб пережити відповідь від Бога. А собор ми відновимо – щоб жодного сліду війни там не залишилося. І навіть якщо ви зруйнуєте всі наші собори та церкви – ви не зруйнуєте нашої щирої віри. Віри в Бога. Віри в Україну. Віри в людей. Ми відновимо кожний будинок, кожну вулицю, кожне місто. І говоримо Росії: вчить слова "репарації" та "контрибуції". Ви відшкодуєте усе, що зробили проти України. В повному обсязі. А тих, хто загинув – не забудемо", – заявив глава держави.

Зеленський нагадав, що ворог прийшов руйнувати наші міста, знищувати людей, забирати все, що нам дорого. Росіяни відрізають мирним мешканцям електрику, воду та опалення. Залишають людей без їжі та ліків. Розстрілюють маршрути евакуації.

"Немає такої зброї, яку ви не використали би проти українців. А тепер ви виходите і розповідаєте своїм пропагандистам, що ви збираєтесь послати в Україну так звані гуманітарні колони... Запамʼятайте, безбожники: коли мільйони людей проклинають, вам нічим рятуватись", – звернувся він до ворогів.

Зеленський запевнив, що українці в усіх регіонах, які обпалені війною, отримають усе необхідне.