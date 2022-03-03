Мер Боярки оголосив евакуацію мешканців кількох сіл

Нагадують, що домашніх тварин треба брати із собою - інакше вони можуть загинути.

Мер Боярки Олександр Зарубін звернувся до громади з повідомленням про термінову евакуацію.

О 7-го ранку 3 березня у зв’язку з можливим наступом окупантів вздовж річки Ірпінь розпочинається евакуація мешканців у таких населених пунктах Боярської громади:

Княжичі

Жорнівка

Новосілки

Перевіз

Дзвінкове

"З 10 години з центру кожного з зазначених сіл до станції Боярка відправлятимуться автобуси з евакуйованими людьми. О 14 годині від станції Боярка курсуватиме потяг, який продовжить евакуацію", - повідомив Зарубін.

"Будь ласка, не залишайте своїх домашніх улюбленців, вони без вас загинуть, - наголосив він. - Хто має можливість, евакуюється власним автотранспортом".

"Адміністрація просить ставитися до повідомлення відповідально та не панікувати. Ми вживаємо превентивних заходів, щоб ніхто не постраждав, і сподіваємося, що незабаром усі повернуться до своїх домівок", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, ворог намагається оточити Київ. Бої тривають у Бучі, Ірпені, Гостомелі.