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Українська ППО збила ворожий Су-30 над Ірпенем

Ворог вранці 3 березня відправив свій винищувач у напрямку до Києва. 

Українська ППО збила ворожий Су-30 над Ірпенем
Су-30
Фото: wikipedia.org

Протиповітряна оборона України збила російський літак Су-30 над Ірпенем.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у Facebook.

"Щойно ми збили російський літак Су-30 над Ірпенем. Розрахунок комплексу ППО відпрацював на відмінно", – написав він.

Станом на ранок 3 березня втрати ворога складали понад 9000 військових, 217 танків та 900 бойових броньованих машин.

Для тотального спротиву російським загарбникам міністр оборони України Олексій Резніков закликав громадян знищувати тилові колони загарбника, які йдуть за колонами техніки. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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