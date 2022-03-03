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ЗСУ показали фото розбитої ворожої техніки на Сумщині: ворог не доїхав до цілі 20 км

Захисники знищили колону, яка мала пройти через міст, який окупанти змушували відбудовувати місцевих мешканців.

Ворожа техніка під Сумами
Ворожа техніка під Сумами
Генеральний штаб Збройних сил України показав колону розбитої ворожої техніки в Сумській області.

Світлини також оприлюднені на сторінці в Facebook 93 ОМБР.

"Вчора повідомляли про негідну поведінку окупантів на Сумщині. Вони думали, що вони "бєзбашенниє воїни", в сенсі безстрашні. На фото – вони ж. Українці показали на прикладі "асвабадітєльной" колони, як насправді має виглядати окупант без башти", – йдеться у повідомленні. 

У бригаді додали, що на фото – колона, яка мала пройти через міст, який окупанти змушували відбудовувати місцевих мешканців. Не доїхали 20 км.

Фото: Pravda Gerashchenko

Фото: Pravda Gerashchenko

Фото: Pravda Gerashchenko

Нагадаємо, що вранці протиповітряна оборона України збила російський літак Су-30 над Ірпенем.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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