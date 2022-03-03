Захисники знищили колону, яка мала пройти через міст, який окупанти змушували відбудовувати місцевих мешканців.

Ворожа техніка під Сумами

Генеральний штаб Збройних сил України показав колону розбитої ворожої техніки в Сумській області.

Світлини також оприлюднені на сторінці в Facebook 93 ОМБР.

"Вчора повідомляли про негідну поведінку окупантів на Сумщині. Вони думали, що вони "бєзбашенниє воїни", в сенсі безстрашні. На фото – вони ж. Українці показали на прикладі "асвабадітєльной" колони, як насправді має виглядати окупант без башти", – йдеться у повідомленні.

У бригаді додали, що на фото – колона, яка мала пройти через міст, який окупанти змушували відбудовувати місцевих мешканців. Не доїхали 20 км.

Фото: Pravda Gerashchenko

Фото: Pravda Gerashchenko

Фото: Pravda Gerashchenko

Нагадаємо, що вранці протиповітряна оборона України збила російський літак Су-30 над Ірпенем.