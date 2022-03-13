Щоб узяти Київ, знадобилося б надзвичайно велике угрупування військ, - голова київської міської військової адміністрації

Російським окупантам було б дуже важко взяти Київ, адже для цього потрібне надзвичайно велике угрупування військ. Про це в інтерв'ю НВ розповів голова київської міської військової адміністрації, генерал Микола Жирнов.

"По всім військовим канонам, для того аби заволодіти Києвом противник повинен створити внутрішнє і зовнішнє кільце оточення, - говорить Жирнов. - Сили тих, хто намагається взяти Київ мають бути в 5−7 разів більшими за тих, хто обороняється. Війська, які входять до внутрішнього кільця повинні штурмувати Київ, А які входять до зовнішнього кільця — мають забезпечувати безпеку від деблокуючих військ".

Оскільки Київ — велике місто з великою інфраструктурою, в якому до війни проживало понад 4 млн громадян, то для його штурма "ворог повинен зібрати всі наявні людські ресурси та привезти до Києва". "Приміром, у період Другої світової війни, для штурму Берліну знадобилося 2 млн людей і 42 тис. артилерійських стволів. Тому наразі створити таке угрупування, яке б штурмувало Київ надзвичайно важко, навіть для такої країни, як Росія", - пояснює Жирнов.

Він наголосив, що Київ не є в облозі. "Найбільше, куди просунувся противник на Житомирському напрямку — це Ясногородка. Але далі був зупинений. Попри перевагу в живій силі та озброєнні противник не зміг вийти та взяти під контроль Одеську трасу. Схожа ситуація на Обухівському та Бориспільському напрямках. Ми зафіксували вихід колон, Збройні сили нанесли удару", - говорить Жирнов.

Він також зазначив, що "на початку повномасштабної війни, у нас не було зосереджено достатньо військ в цьому напрямку, щоб на кордоні зупинити ворога. Саме тому ворог зміг вийти до рубежів річки Ірпінь. Але на даний час Збройними силами України противник зупинений, поніс значні втрати. Кожен день для ворога — пекло, Збройні сили та Територіальна оборона знищує ворога зсередини. Наносимо ураження його тилам, комунікаціям, техніці. Наразі окупанти не мають достатньо ресурсів. Морально-психологічний стан противника — низький і не дозволяє виконувати йому його завдання. У зв’язку з цим ворог призупинив наступальні дії на столицю у цьому напрямку. Повторюся, ворог не має достатньо сил, щоб продовжити наступ".