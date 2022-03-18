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Розвідка оприлюднила список мотострілецької бригади окупантів з Дагестану

Формування входить до складу 58 загальновійськової армії Південного військового округу.

Розвідка оприлюднила список мотострілецької бригади окупантів з Дагестану

Головне управління розвідки Міністерства оборони України здобуло список військовослужбовці 136-ої окремої мотострілецької бригади, (в/ч 63354) з міста Буйнакськ (республіка Дагестан), що скоюють воєнні злочини проти народу України.

Умовне найменування – Військова частина № 63354 (в/ч 63354). Скорочене найменування – 136 гв. омсбр.

Формування входить до складу 58 загальновійськової армії Південного військового округу.

“Пам'ятайте! За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності”, – заявили у розвідці.

Список можна переглянути за цим посиланням.

Нагадаємо, вчора українська розвідка оприлюднила список ракетної бригади окупантів, на озброєнні якої були тактичні комплекси “Точка-У”.

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