Унаслідок ракетного удару по Києву загинуло чотири людини

Ще одна була травмована.

У результаті завданої Росією ракетної атаки на Київ увечері неділі загинули чотири людини, одна отримала травмування.

Інформація про постраждалих уточнюється, повідомили в ДСНС.

Фото: ДСНС

Повідомлення про пожежу в Подільському районі Києва надійшло рятувальникам о 22:48. ДСНС встановила, що внаслідок ворожого обстрілу загорілись автомобілі на парковці та 3-4 поверхи торгового центру.

"О 2:18 пожежу локалізовано на загальній площі 1500 кв. м", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що це не єдина ракетна атака на столицю, до якої Росія вдалася вчора. Удень снаряд упав на подвірʼї багатоповерхівки, а уламки потрапили в саму будівлю. Постраждали пʼятеро людей.