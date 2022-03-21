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Унаслідок ракетного удару по Києву загинуло чотири людини

Ще одна була травмована. 

У результаті завданої Росією ракетної атаки на Київ увечері неділі загинули чотири людини, одна отримала травмування.

Інформація про постраждалих уточнюється, повідомили в ДСНС.

Фото: ДСНС

Повідомлення про пожежу в Подільському районі Києва надійшло рятувальникам о 22:48. ДСНС встановила, що внаслідок ворожого обстрілу загорілись автомобілі на парковці та 3-4 поверхи торгового центру.

"О 2:18 пожежу локалізовано на загальній площі 1500 кв. м", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що це не єдина ракетна атака на столицю, до якої Росія вдалася вчора. Удень снаряд упав на подвірʼї багатоповерхівки, а уламки потрапили в саму будівлю. Постраждали пʼятеро людей. 

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