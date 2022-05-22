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На Херсонщині окупанти мінують дороги, якими жителі намагаються евакуюватися

Гуманітарні коридори окупанти не надають.

На Херсонщині окупанти мінують дороги, якими жителі намагаються евакуюватися
Фото: Facebook/Оперативне командування "Південь"

У Херсонській області ситуація стабільно складна, вибухи і обстріли в усіх районах.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

"У Миколаївському і Херсонському напрямку противник продовжує ведення бойових дій і інженерне облаштування своїх позицій з підготовкою запасних відступних рубежів. І хоча активних наступальних дій вже протягом тривалого часу не веде, є інформація про підтягування резервів ворожої сили і техніки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в Херсонській області місцеві жителі інформують про мінування мостів і доріг, якими жителі регіону намагаються виїхати на підконтрольну Україні територію. Також у населених пунктах тергромад, що межують із сусідніми областями та перебувають на лінії фронту, відсутні вода, світло і газ. Гуманітарних коридорів окупанти не надають.

У Миколаївській області вночі була обстріляна Широківська громада, унаслідок прямих влучань згоріли 3 будинки, постраждалих немає. Інформація про постраждалих і пошкодження в Березнегуватській громаді уточнюється.

"Також уночі обстріляно Миколаїв, ворог наполегливо б'є по житлових і промислових кварталах, намагаючись зруйнувати легендарну незламність містян. Попередньо, 5 осіб постраждало. Масштаби руйнувань уточнюються", - повідомили військові.

Раніше повідомляли, що російські війська перешкоджають евакуації людей з тимчасово окупованої території Херсонської області.

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