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Польське місто Жешув отримало звання "Місто-рятівник", – Зеленський підписав указ

Документ наголошує на особливій ролі міста в порятунку українців, які тікали від війни.

Польське місто Жешув отримало звання "Місто-рятівник", – Зеленський підписав указ
Фото: Twitter.com/Kancelaria Prezydenta

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння польському місту Жешув звання "Місто-рятівник". 

Про це президент повідомив сьогодні під час виступу у ВР.

"Перед цим виступом я підписав указ, який наголошує на особливій ролі польського міста Жешув. Я ввів спеціальне почесне звання "Місто-рятівник" для міст-партнерів нашої держави, які сьогодні роблять неможливе для допомоги нам, для допомоги нашим людям, для допомоги нашій армії. Від імені всього українського народу я висловлю велику подяку місту Жешуву – першому місту-рятівнику”, – заявив президент. 

Зеленський подякував польським діячам культури, спортсменам, духовенству та всім полякам, які підтримують Україну: дають великі концерти, виходять на змагання з українськими стрічками або їдуть із Познані до Бучі, щоб просто пекти хліб.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда перебуває 22 травня з візитом в Україні. Анджей Дуда та Володимир Зеленський виступили у Верховній Раді. 

Голова держави анонсував внесення до ВР найближчим часом законопроєкту "Про особливий правовий статус громадян Польщі в Україні".

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