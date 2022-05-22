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У Білорусі поховали військових, які підписали контракти з російськими ПВК і загинули на війні в Україні, - розвідка

Після низки поховань і звісток про "зниклих безвісти" кількість охочих білорусів підзаробити різко зменшилася.

У Білорусі поховали військових, які підписали контракти з російськими ПВК і загинули на війні в Україні, - розвідка
Фото: Facebook/Головне управління розвідки Міноборони України

У Білорусі відбулися похорони військових, які підписали контракти з російськими приватними військовими компаніями і відправилися на війну в Україні.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"Зокрема, жалобні заходи за загиблим солдатом-контрактником пройшли в місті Мар’їна Гірка Мінської області (базується 5 окрема бригада спеціального призначення). В Осиповичах Могилівської області (базується 51 змішана артилерійська група) ховали відставного офіцера та колишнього солдата-контрактника", - розповіли в розвідці.

У ГУР кажуть - участь у війні проти України непопулярна серед білоруських військових. Серйозну агітацію чи пропагандистські заходи тут не проводять. Але трапляються випадки, коли білоруси добровільно підписують контракти з російськими ПВК через гроші, які обіцяють за участь у бойових діях на українській території. Розвідники наголошують - після низки поховань, а також звісток про "зниклих безвісти" кількість таких охочих зменшилася.

Нагадаємо, у британській розвідці повідомили, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, ймовірно, балансує між підтримкою російського вторгнення в Україну та бажанням уникнути прямої військової участі через ризик західних санкцій, української помсти та можливе невдоволення білоруських військових.

Тим часом у країні взялися формувати підрозділи територіальної оборони за українським зразком.

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