Із майже 20 жителів Херсонщини окупанти впустили на підконтрольну Україні територію лише 11, - ЗМІ

Майже два десятки жителів з окупованої Херсонщини намагалися прорватися на підконтрольну Україні територію, повідомляє "Суспільне".

Загарбники випустили тільки 11 осіб.

Перехід відбувався через лінію фронту біля селища Високопілля.

За словами місцевого активіста Юрія Самохвалова, людей забезпечили гуманітарною допомогою і відвезли у безпечне місце.

"Найбільше вражає погляд тих, хто виходить - вони настільки вже звикли до вибухів і небезпеки, що коли попадають у безпечне місце то видно по очах, наскільки вони відчувають дисонанс між "там" і "тут", - зазначив Самохвалов.

Нагадаємо, в області російські військові перевдягаються у форму ЗСУ і ходять по домівках жителів, щоб виявити українських активістів та патріотів.

А від херсонців, яких незаконно затримували та катували, загарбники вимагали підписання документів про засудження "українського режиму", "вітання військ рф" та заявки на видачу російського паспорта.