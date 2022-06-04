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Центр протидії дезінформації підсумував фейки та маніпуляції окупантів за суботу

У РФ, зокрема, заявляють, що знищення російськими військами церкви у Святогірську не відповідає дійсності та є провокацією ЗСУ. 

Центр протидії дезінформації підсумував фейки та маніпуляції окупантів за суботу
Фото: Александр Рудоманов

Центр протидії дезінформації при РНБО  оприлюднив дезінформацію, фейки та маніпуляції, які у суботу, 4 червня поширювали окупанти.

Зокрема, спікер Російської держдуми В’ячеслав Володін заявив, що Вашингтон робить все, щоб основне навантаження від реалізації санкцій лягало на європейські країни та навмисно послаблюючи економіку держав Євросоюзу, щоб зробити їх ще більше залежними від США”.

Основним фейком стало твердження пропагандистів РФ про те, що інформація про знищення російськими військами церкви у Святогірську не відповідає дійсності та є провокацією ЗСУ. Однак розташування позицій російських військ говорить про протилежне, до того ж, українські війська не обстрілюють цивільну інфраструктуру.

Маніпуляцією стали слова Володіна про те, що судячи з заяв Вашингтона та нового пакету санкцій ЄС, "арсенал засобів зі стримування розвитку нашої країни вичерпаний, а російська економіка може виявитися навіть у плюсі".

Нагадаємо, раніше у Центрі протидії дезінформації заявили, що російська журналістка Марина Овсяннікова є одним із прикладів роботи російської пропаганди, що намагається створити образ “хороших росіян”, які не підтримують Путіна, але й не протистоять війні.

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