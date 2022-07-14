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Перехоплення СБУ: окупанти вражені можливостями нового озброєння ЗСУ

Їм не вдається поцілити у відповідь.

Перехоплення СБУ: окупанти вражені можливостями нового озброєння ЗСУ
Фото: пресцентр СБУ

Загарбники в паніці від можливостей нового озброєння, яке отримує українська армія.

Про це йдеться в новому перехопленні спецслужби у Telegram.

У росіян масово горять танки, але з їхньої техніки поцілити у відповідь – складно.

"Они сидят, кофе пьют, кнопочки нажимают, и тебя прооосто закидывают снарядами. А ты мечешься, как дол*оеб. У нас уже тут столько танков сожгли, столько техники… А наши дол*оебы даже попасть не могут в них, вычислить не могут", – скаржиться окупант своїй дружині.

Щоб підтримати розмову, жінка дає йому пораду: "вам же надо танками стрелять на такие расстояния". Але чоловік виправляє її уявлення про сучасну війну: "Да x*ли… они начинают бить тебя за 3-4 километра. Куда ты танком стрельнешь?".

Нагадаємо, військові РФ і співробітники ФСБ конкурують між собою за крадені автомобілі, а окупанти на Харківщині вже місяць не можуть виконати наказ про наступ.

В той самий час, Україна веде переговори зі США щодо постачання далекобійних ракет для HIMARS.

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