СБУ затримала організатора злочинного угруповання, підозрюваного у розкраданні надр на 1 млрд грн

Затримано організатора злочинного угруповання, який більше п'яти місяців переховувався від слідства за нелегальний видобуток будівельного піску на Харківщині у промислових масштабах.

Про це повідомляє українська спецслужба у Telegram.

За висновками експертизи, незаконна діяльність підозрюваного завдала збитків бюджету України та природоохоронному фонду держави на майже 1 млрд грн.

Фото: СБУ

"На початку цього року СБУ знешкодила злочинну групу, яка облаштувала декілька нелегальних кар’єрів на території Роганської об’єднаної територіальної громади і вивозила пісок у промислових масштабах. Тоді правоохоронці затримали трьох організаторів незаконного бізнесу. Проте їхній ватажок переховувався від слідства і був оголошений у загальнодержавний розшук", – йдеться у повідомленні.

Також слідством встановлено, що зловмисник входив до найближчого оточення покійного кримінального авторитета на прізвисько "Князь", чию банду СБУ знешкодила у липні 2020 року.

Затриманому повідомлено про підозру.

Нагадаємо, на Київщині СБУ затримала торговців зброєю та викрила злочинну схему з пільгового розмитнення імпортних авто.

Також СБУ ліквідувала потужний канал незаконної легалізації громадян РФ.