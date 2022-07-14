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​Завершено розбір завалів багатоповерхівки в Часовому Яру

Операція з порятунку тривала 5 днів.

​Завершено розбір завалів багатоповерхівки в Часовому Яру
Фото: EPA/UPG

Сьогодні рятувальники завершили розбір завалів багатоповерхового будинку в місті Часів Яр Донецької області.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“Від ракетного удару в будинку загинули 48 людей, у тому числі – 9-річний хлопчик. Ще 9 осіб вдалося врятувати”, – написав він.

Пошукова операція тривала 5 днів, до неї було залучено 323 людини.

Нагадаємо, 9 липня пізно ввечері російські окупаційні війська обстріляли з "ураганів" п'ятиповерхівку в місті Часів Яр у Донецькій області. У результаті обстрілу в будинку повністю знищені два під'їзди. 

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