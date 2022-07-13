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​Правоохоронці ідентифікували 36 загиблих у Часовому Яру

Рятувальники вилучили з-під завалів зруйнованого росіянами будинку тіла 47 загиблих людей.

​Правоохоронці ідентифікували 36 загиблих у Часовому Яру
Фото: npu.gov.ua

Національна поліція ідентифікувала більшість загиблих внаслідок ракетного удару, який здійснили окупанти в Часовому Яру Донецької області.

Про це повідомляє сайт Національної поліції.

Зазначається, що четверту добу тривають пошукові заходи в місті Часів Яр, де 9 липня військові армії РФ зруйнували п’ятиповерховий будинок. Ворог завдав три удари по об’єктах цивільної інфраструктури. Поліцейські всі ці дні цілодобово охороняють місце трагедії, поки триває розбір завалів, а також здійснюють ідентифікацію тіл загиблих.

Фото: npu.gov.ua

“На сьогодні залишається встановити 11 осіб. Просимо громадян, чиї рідні мешкали в Часовому Яру та могли потрапити під удар, повідомити про це до поліції”, – закликав начальник поліції Донецької області Руслан Осипенко.

Фото: npu.gov.ua

Він додав, що вся Донецька область зазнає авіаракетних ударів. Найгарячіші напрямки – Бахмут, Слов’янськ, Краматорськ, Костянтинівка. На постійному вогневому рубежі перебуває Авдіївка.

Фото: npu.gov.ua

Поліція вживає заходів щодо евакуації цивільних громадян і документує всі воєнні злочини Росії. Матеріали будуть спрямовані до СБУ та слідчого управління.

Нагадаємо, станом на 18:00 13 липня рятувальники вилучили з-під завалів тіла 47 загиблих осіб, серед них – дитина (хлопчик близько 9 років). Врятовано дев’ятьох осіб, проведено розчищення та розбір близько 500 тонн зруйнованих елементів будинку.

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